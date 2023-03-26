美加領導人會面 拜登誓言與盟友捍衛「北約的每一寸領土」

美國總統喬·拜登周五表示，他認為中國不會向俄羅斯提供武器援助。他在加拿大訪問期間舉行的新聞發布會上表示：“過去三個月，我一直聽說中國將向俄羅斯提供重要武器...... 他們還沒有這樣做。這並不意味著他們不會，但他們還沒有。” 他補充說：“我不會對中國掉以輕心，也不會輕視俄羅斯”。拜登還暗示兩國關系密切的報道可能“被誇大了”。與此同時，拜登強調了西方民主國家之間的緊密關系，稱“如果說真的發生了什麼，那麼可以說，西方國家的凝聚力明顯增強了。”

中國國家主席習近平本周對莫斯科進行了為期三天的訪問，他和普京表示，中俄之間的“特殊關系”正在進入一個“新時代”。不過，雖然中國領導人承諾提供貿易援助，但並沒有承諾向俄羅斯軍隊提供武器支持。若是北京走出這一步，將引發西方對中國的制裁。 與此同時，中國也沒有承諾會長期采購大量俄羅斯的天然氣。

拜登和加拿大總理特魯多周五強調了緊密、不可分割的美加關系，並誓言兩國將繼續致力於援助烏克蘭。就在兩人會晤的幾天前，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平在莫斯科進行了俄入侵烏克蘭以來的首次會晤。中俄表達了加強兩國之間的經濟聯系。拜登強調了西方的堅定決定，並警告俄羅斯，美國、加拿大及其盟友將捍衛“北約的每一寸領土”。

拜登在和特魯多舉行的聯合發布會上表示：“美加擴大了雙方的聯盟……告訴我，你們看到中國向俄羅斯作出了什麼重大承諾？他們能做出什麼承諾呢？” 特魯多之前曾指出，加拿大已向基輔提供了坦克、彈藥等等武器支持，並且仍將繼續支持烏克蘭。他在發布會上說：“正如您所知，（美國）總統先生，加拿大將繼續與烏克蘭站在一起，不惜一切代價。”

美聯社指出，這是拜登擔任美國總統以來首次訪問加拿大。他此行旨在凸顯美加關系，兩位領導人都對對方給予了充分的贊揚。拜登在加拿大議會發表講話時，甚至說，有加拿大這個鄰居是美國的 "幸運"，因為兩國正在努力應對迅速變化的全球經濟、氣候變化、戰爭等問題。"如今，我們的命運交織在一起，不可分割的……不是因為地理上的不可避免性，而是因為這是一個選擇，是我們一次又一次的選擇。”他還補充說：“在我看來，我們是兩個人，兩個國，一條心。”

兩國領導人進行了閉門會談。除了烏克蘭，中國也是他們討論的一個主要議題。特魯多指出，北京的經濟實力不斷增長，美國和加拿大需要共同應對。為此，加拿大周五（3月24日）宣布與國際商業機器公司IBM簽署一項協議，促進半導體產業的研發和制造，投資金額高達2.5億美元，以“提高北美競爭力和供應鏈的彈性，幫助減少污染，促進經濟和保護國家安全。”

長期以來，加拿大一直面臨著增加國防開支至其達到國內生產總值2%的要求，這是北約對其成員國設定的軍費開支目標。目前，渥太華的國防開支約為1.2%。 拜登表示：“加拿大和美國共同承擔責任，致力於確保北約能夠威懾任何威脅並防御侵略。這是我們兩個國家安全的基石。”

（美聯社，法新社等）

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