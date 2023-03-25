歐盟外交政策負責人：中俄友誼有上限

歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）周五（3月24日）表示，儘管言辭相反，但中國與俄羅斯的伙伴關係是有限度的，歐洲應該歡迎北京試圖與莫斯科在烏克蘭的戰爭保持距離的任何嘗試。

博雷爾是在本周俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平在莫斯科會晤之後發表上述言論的。2022年2月，就在俄羅斯入侵烏克蘭前幾天，習近平和普亭宣布兩國建立「無上限」伙伴關係。

但博雷爾表示，雖然中國與俄羅斯建立了密切的經濟和外交關係，但它並沒有與莫斯科結成軍事同盟，也沒有提供武器幫助俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。

「這種無上限的友誼似乎有一些限制。」博雷爾在布魯塞爾告訴記者，「中國沒有越過我們的任何紅線。」

博雷爾還表示，他將很快訪問中國，但具體行程日期尚未確定。他是目前計劃前往中國的若干歐盟領導人之一。

西班牙首相桑傑士計劃下周訪問中國，而法國總統馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩也將在之後的一周一起前往北京。

博雷爾表示，北京結束戰爭的提議表明它不想與俄羅斯完全結盟，歐盟應該對此表示歡迎，即使有西方官員明確表示他們不認為北京的倡議是一項成熟的和平計劃。

他說，中國希望扮演「促進者」的角色，而不是調解人。

博雷爾說，由於俄羅斯對中國的提議表示歡迎，「中國似乎扮演了一個我認為我們應該予以推動的角色」。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】