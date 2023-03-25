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紐西蘭外長訪陸會晤秦剛 擔憂兩岸緊張情勢升高

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
紐西蘭外長馬胡塔。法新社
紐西蘭外長馬胡塔。法新社

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）25日表示，她和中國大陸外長秦剛會晤時，提出對大陸人權及兩岸緊張升高的擔憂。她本周首度訪問大陸，是自2018年以來，首位訪陸的紐西蘭外長。

根據25日發布的聲明，馬胡塔向秦剛提到，針對新疆人權狀況與香港市民權利及自由遭侵蝕，紐西蘭政府深感關切。她和秦剛交談時，也提出對當前南海情勢發展的憂慮。

俄烏戰爭方面，馬胡塔轉達紐西蘭政府，將對大陸任何提供致命援助支持俄羅斯從事非法戰爭感到擔憂的立場。

紐西蘭此前已針對新疆維吾爾族少數族裔遭鎮壓的傳聞，批評其最大貿易夥伴中國大陸。紐西蘭亦加入美國對大陸企圖在太平洋增加其軍事存在的指控。

馬胡塔還會晤了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，她希望此行將代表陸紐兩國「高層級」討論的恢復，為紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）可能的大陸行鋪路。

馬胡塔強調了紐西蘭在和平、穩定與韌性的太平洋地區擁有利益。

紐西蘭 秦剛 台海 人權

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