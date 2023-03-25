大陸前駐日大使離任前求見岸田文雄遭拒 日媒：不尋常

大陸新任駐日本大使吳江浩近日已經抵日履新，不過最新的消息卻指出，前任大使孔鉉佑離任前曾要求與日本首相岸田文雄會面，但被以「日程衝突」為由拒絕，這樣的做法相當不同尋常。

日媒共同社25日引述多位消息人士說法指出，大陸於1月向日本發出了孔鉉佑與岸田文雄會面的請求，而日本方面以「日程衝突」為由，拒絕了孔鉉佑與岸田文雄的會面，僅由日本外相林芳正與其會見，但官方也沒有公開這次會面，孔鉉佑於2月底離開日本。

報導指出，這個不尋常的舉動凸顯雙邊的緊張關係。對於日方此舉的原因，消息人士表示，鑑於大陸船隻多次進入東京控制的釣魚台列嶼海域以及過去疑似間諜氣球飛行日本上空導致的公眾情緒惡化，岸田打破了慣例。報導還引述消息人士表示，不排除這次是東京方面在日本前駐陸大使橫井裕（2020年底離任）未能與大陸國家主席習近平舉行告別會面後決定採取的 「對等措施」。

報導並指出，自2001年以來擔任過大陸駐日本大使的五位外交官員，只有一位未能在離任前會見日本首相，就是2007年9月，現任中共外事辦主任的王毅在沒有會見當時的首相安倍晉三的情況下離開，當時安倍晉三突然宣布他因健康狀況惡化，打算在當月辭職。

據大陸駐日使館官網消息，孔鉉佑2月24日在東京新大谷飯店舉行離任招待會時指出，在其38年外交生涯中，有31年從事對日相關工作。「我最大感受是，中日作為不能搬家的近鄰和有長期交往歷史的夥伴，只要雙方切實遵守四個政治文件精神，始終從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，不為一時一事所惑，堅持和平友好合作的正確方向，堅持守信義、講情義的鄰里之道，堅持建設性管控矛盾分歧，就一定能夠打造更加成熟穩定、健康強韌的中日關係」。

此外，新任大陸駐日大使吳江浩23日向日本外務事務次官森健良遞交「國書副本」時表示，「當前中日關係處於關鍵階段」、「雙方應以兩國領導人重要共識為指引，維護和發展健康穩定的中日關係」。而吳江浩24日拜會前自民黨幹事長二階俊博時強調，當前中日關係「處於關鍵階段」、「維護和發展健康穩定的中日關係，必須妥善處理兩國間複雜敏感問題。希望日方恪守中日四個政治文件精神，尤其在台灣問題上謹言慎行，防止兩國關係受到根本性損害」。