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被制裁後對中國更加依賴 俄羅斯學中文人數倍增

中央社／ 台北25日電
俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，許多學生在前往歐洲「遙不可及」下，學習中文人數大增。圖為示意圖。歐新社
俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，許多學生在前往歐洲「遙不可及」下，學習中文人數大增。圖為示意圖。歐新社

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，許多學生在前往歐洲「遙不可及」下，學習中文人數大增；不少俄國企業也轉向中國訂購因制裁而無法獲得的商品，使得2022年需要中文能力的工作年增逾4成。

英國廣播公司（BBC）24日報導，由於入侵烏克蘭遭到國際制裁與孤立，莫斯科在經濟上越來越依賴中國。有當地的中文老師向法新社表示，他的學生人數在去年增加兩倍。

另人資公司統計顯示去年俄羅斯有近1萬1000個職缺要求中文技能，比起2021年多了44%；其中，需要中文能力的工作主要聚焦在銷售、運輸、物流、科技業等。

一名中文老師娜塔莉雅（Natalia）受訪說，自己教中文超過10年，去年明顯感到需求大增，以前大家不知道為何要學中文，不知道對他們有什麼好處，但去年一直接到電話及報名，甚至過去對中國沒興趣的人也開始表示自己要學或要把孩子送來上中文課。

騰訊網20日也刊載文章指，俄羅斯因烏克蘭衝突與西方國家關係日益緊張的情況下尋求加深與中國的關係，莫斯科中文補習老師布羅賓（Burobin）的學生人數過去一年就增加了兩倍。

布羅賓說，星期天是最忙的一天，在線上授課長達16 個小時，沒有休息；他說，這僅僅是個開始，俄羅斯人急於學習中文，因為中國將成為未來幾十年的主要合作夥伴。

另一名26歲老師哈姆洛娃（Alina Khamlova）說今年她只有3名英語學生，而中國學生有12名，學習中文的需求正在逐漸趕上英語。

她其中一個22歲的學生夢想去中國發展自己的事業，因為一切都比俄羅斯更便宜；另一名25歲的體操運動員學生因為待遇優厚想在中國工作。

哈姆洛娃還補充說，許多俄羅斯年輕人都希望到中國大學學習，因為許多歐洲學校機構已經「遙不可及」。

俄羅斯

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