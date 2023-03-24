快訊

媽媽退休前才鬧離婚？ 她拯救父母婚姻順便創業

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

人紅是非多！賈永婕慈善協會帳戶遭詐團冒用挨告不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

模擬在敵方港口引爆彈頭！北韓實地試驗「新型無人核攻擊潛艇」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
北韓官媒24日表示軍方本周稍早在領導人金正恩的指導下進行「無人核攻擊潛艇試驗和巡航飛彈演習」。美聯社
北韓官媒24日表示軍方本周稍早在領導人金正恩的指導下進行「無人核攻擊潛艇試驗和巡航飛彈演習」。美聯社

北韓官媒24日表示軍方本周稍早在領導人金正恩的指導下進行「無人核攻擊潛艇試驗和巡航飛彈演習」。

朝中社報導，朝鮮勞動黨中央軍事委員會於21日至23日指揮演習，以此「提醒敵人注意實際核危機，並驗證自衛核力量的可靠性」。

據悉，這艘「無人核攻擊潛艇」21日部署於咸鏡南道利原郡海岸，試驗開始後在東海水下約80至150公尺的深度沿著橢圓形和8字形航線巡航59小時又12分鐘，最終於23日抵達洪原郡附近海域的目標點，這個海域被設置為模擬敵方港口，並在水下引爆彈頭進行試驗。

此外，北韓軍方22日發射裝有「模擬核彈頭的戰略巡航飛彈」，並準確擊中在東海設定的目標。

隨後北韓更抨擊美國和「南韓傀儡政權」舉行「蓄意、持續和挑釁性的戰爭演習」，並批評這些演習「將朝鮮半島的軍事和政治局勢推向不可逆轉的危險地步」。

演習 北韓 飛彈

延伸閱讀

獨／陸軍六軍團化學兵三三群演習事故 煙霧罐冒火...2人燙傷送醫

北韓糧食危機快沒東西吃 金正恩女兒卻超奢侈「穿5萬元外套」

金正恩視察軍事活動 韓官媒照驚見「神秘馬賽克男」網熱議

點名美韓！金正恩喊話「隨時準備好發動核攻擊以嚇阻戰爭」

相關新聞

模擬在敵方港口引爆彈頭！北韓實地試驗「新型無人核攻擊潛艇」

北韓官媒24日表示軍方本周稍早在領導人金正恩的指導下進行「無人核攻擊潛艇試驗和巡航飛彈演習」。

法國年改引爆民眾上街抗議！內政部長：已釀149傷、172人被捕

數十萬法國民眾23日再次集結走上街頭、抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）強行通過退休制度改革法案，包括巴黎...

美：減少穿越台海恐傳遞錯誤訊息 使中方越發挑釁

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）23日表示，中國大陸是美國當前最重大的戰略對手，美國無意發生大國戰...

馬克宏退休金改革惹惱法國人 極右派會撿到便宜？

法國總統馬克宏引用憲法授權，宣布將退休年齡從62歲提高至64歲。雖經批評者集體反對，祭出不信任投票，在本周一（19日）以極小差距遭到否決，政策正式上路。 馬克宏將改革法國慷慨而複雜的退休金制度，作為其總統任期和競選活動的核心支柱。他和他的政府認為，隨著法國社會老齡化和愈來愈少工人支付退休準備金，該系統有破產的風險。目前，法國是歐洲退休年齡最低的國家之一。隨著人們的壽命愈來愈長，有必要進行改革以使退休金制度在財務上可自給自足。

韓防長：韓美日不會軍事同盟

韓聯社報導，南韓國防部長李鐘燮廿三日表示，不會推動韓美日三國結為軍事同盟。

憂陸報復 越南暫拒與美關係升級

路透廿三日報導，美國推動與越南關係今年升級的希望正面臨越南的抵制。專家表示，原因出在河內方面擔心，此時正值中美兩個超級大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦