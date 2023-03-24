模擬在敵方港口引爆彈頭！北韓實地試驗「新型無人核攻擊潛艇」

法國總統馬克宏引用憲法授權，宣布將退休年齡從62歲提高至64歲。雖經批評者集體反對，祭出不信任投票，在本周一（19日）以極小差距遭到否決，政策正式上路。 馬克宏將改革法國慷慨而複雜的退休金制度，作為其總統任期和競選活動的核心支柱。他和他的政府認為，隨著法國社會老齡化和愈來愈少工人支付退休準備金，該系統有破產的風險。目前，法國是歐洲退休年齡最低的國家之一。隨著人們的壽命愈來愈長，有必要進行改革以使退休金制度在財務上可自給自足。

2023-03-24 07:00