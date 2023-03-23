美空軍部長：中國侵台非立即威脅 美已做好準備

（德國之聲中文網）美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）周四（3月23日）在新加坡表示，美國不認為中國入侵台灣的威脅迫在眉睫，但是美國已做好准備防衛這個自治島嶼。

中國對台灣及南海主權聲索的要求越來越強硬，美中兩國間的緊張關系也不斷升溫。美國開始加強在亞太地區的盟友關系以對抗北京在這一地區的影響。

肯達爾在新加坡出席國防科技會議期間表示：「我當然沒有看到任何迫在眉睫的威脅。同時希望這是永遠不會發生的事情。」

他說：「任何人如果考慮展開涉及美國的侵略行為，那都會犯下非常嚴重的錯誤。」

去年時任美國眾議院議長的裴洛西訪問台灣之後，北京方面做出了極其憤怒的反應，舉行了圍台實彈軍事演練。

肯達爾說，中國做了「一些相當具有侵略性的事」，包括將南中國海「軍事化」。

中國對幾乎整個南中國海宣稱擁有主權，並指責美國是該地區軍事化的最大推動者。

解放軍南部戰區新聞發言人空軍大校田軍里周四表示，3月23日，美軍「米利厄斯」號（Milius）導彈驅逐艦「未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，破壞南海地區和平穩定，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離」。

他強調：「戰區部隊將時刻保持高度戒備狀態，采取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。」

美國海軍第七艦隊回應時說，「米利厄斯」號驅逐艦在南中國海進行例行行動且沒有被驅趕。

第七艦隊在一封聲明中強調，「美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行或展開行動」。

（路透社）

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