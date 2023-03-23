突尼西亞大量逮捕反對派 政治犯家屬籲英制裁

突尼西亞總統賽義德大量逮捕反對派，流亡英國的家屬出面疾呼國際對其凍結資產！突尼西亞政治犯家屬律師團22日期望，英國政府依法對違反人權的賽義德實施旅遊禁令、凍結資產，但英國政府對此尚未有回應。賽義德近年在突尼西亞積極擴大權力，破壞司法獨立，已引發國際人權團體不小反彈。

家屬疾呼制裁

根據《半島電視台》報導，突尼西亞政治犯哈里（前司法部長）的家屬聘請的律師狄克森22日呼籲英國外交部，依法制裁突尼西亞總統賽義德與司法部長傑菲、國防部與內政部等相關官員。英國2020年曾修訂人權法律，賦予政府對於違反人權的個人或公司實體，可進行旅遊禁令與凍結英國資產。

《中東之眼》提到，狄克森表示，這些人在突尼西亞國內進行令人髮指的暴力行為，因此不允許其出國、在海外獲利是具有正當性的，呼籲英國政府儘速採取制裁，讓這些官員繼續對反對派施加暴力。

前司法部長哈里、前檢查總長阿克拉米、國會反對派領袖費加尼都被賽義德逮捕，他們的家屬在英國疾呼國際制裁突尼西亞政府。

難逃民主退潮

自2021年7月開始，賽義德政府就遭人權團體指控違反人權，包括大幅的逮捕、謀殺與刑求反對派，且警察常常會在沒有任何根據的情況下逮捕民眾。費加尼的女兒直言，賽義德想要藉此洗白過去政變的行為，並藉機報復政敵（突尼西亞是半總統制國家，總統賽義德曾推翻過去自己任命的總理，被外界形容為「政變」）。

阿拉伯國家2011年爆發「阿拉伯之春」，引爆點正是突尼西亞的水果小販自焚，進而讓民眾上街抗議，使長年統治突尼西亞的獨裁者賓阿里下台，抗議浪潮沿升至埃及、敘利亞，但這兩國最終又重回一人專政，原本被視為阿拉伯之春碩果僅存的突尼西亞，在賽義德當選總統後，似乎也逃不出民主倒退的陰影。

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