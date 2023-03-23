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英王查爾斯將訪法 恐遭抗議群眾干擾

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
英王查爾斯無懼法國年改風暴，將按照原定計畫出訪法國。(photo by @theroyalfamily via Instagram)
英王查爾斯無懼法國年改風暴，將按照原定計畫出訪法國。(photo by @theroyalfamily via Instagram)

英國國王查爾斯繼位後的第一趟國是訪問，將從法國拉開序幕，但恐遭法國年改風暴波及。查爾斯此行將訪問法、德兩國，鞏固歐洲團結氛圍，但事值法國年改風暴的多事之秋，再加上法國人民一向不接受英國的皇室制度，查爾斯的法國行恐會有不少群眾現身抗議。幕僚表示，英法正在視情況微調行程，但不會取消訪問。

訪法表達堅定支持

根據《法蘭西24》報導，英王查爾斯繼位後的第一趟國是訪問，首站選擇法國，目的是表達英法堅定情誼不變。查爾斯預計將訪問巴黎與波爾多二市。他也將參加凱旋門的紀念儀式，並對法國的參議院發表談話，爾後前往波爾多參訪市政廳、當地一處有機的葡萄酒莊與一處遭野火摧毀的森林。

為了迎接這位貴客，法國總統馬克宏也預計要在凡爾賽宮設國宴款待。法國行之後，查爾斯下一站將前往德國。外界認為，查爾斯第一站選擇出訪英國在歐洲長久且最重要的盟友，其目的就是要修補英國2020脫歐之後所造成的裂痕。在此刻不畏懼法國年改風暴訪法，也頗有對馬克宏表達支持的意義。

恐遭年改抗議波及

但外界也指出，英王查爾斯應該會收到來自年改民眾的盛大抗議。法國目前仍然處於天天有罷工、天天有抗議的動盪階段，再加上法國傳統上厭惡皇室的民族情懷，馬克宏加查爾斯的組合並不受歡迎。英國《太陽報》指出，原先預計要在凡爾賽舉行的國宴，可能成為反對黨與抗議者的頭號目標。

凡爾賽宮象徵著法國王權的集大成，有鑑於馬克宏先前才因為強行推動年改法案而被指控獨裁，若此時又在法國王權象徵的凡爾賽宮接見英國國王，就坐實了外界對他的觀感。對此，知情幕僚坦言，英法兩方仍在協商最後的國宴地點，但很有可能從凡爾賽宮移至法國總統的辦公地點與一貫的國宴地點—愛麗榭宮。

英王查爾斯是否能如其母親、已故的伊莉莎白女王，用言行舉止獲得法國不分國籍不分黨派的高支持，將需要時間來證明。

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