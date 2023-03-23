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北韓糧食危機快沒東西吃 金正恩女兒卻超奢侈「穿5萬元外套」

聯合新聞網／ 綜合報導
金正恩近日頻頻帶著愛女金朱愛出席重要場合。 法新社
金正恩近日頻頻帶著愛女金朱愛出席重要場合。 法新社

北韓長期以來施行獨裁政治，國內的經濟環境不佳，許多民眾過著困苦的生活。然而，北韓的高級官員，特別是領導人金正恩及其家族，卻都享有榮華富貴。近來金正恩女兒金朱愛的一件外套，更是掀起媒體的注意。

根據韓國媒體「中央日報日文版」報導，現任職國務委員長的金朱愛，近來陪同金正恩一同試射「火星17型」飛彈。當時金朱愛身穿的黑色大衣，經過媒體調查後，發現是來自法國的高檔服飾「克里斯汀．迪奧（Christian Dior）」的旗下產品。

金朱愛當天穿的黑色外套，是Dior的大衣價值5萬多元。 法新社
金朱愛當天穿的黑色外套，是Dior的大衣價值5萬多元。 法新社

這款迪奧的大衣，估算市價為1900美金（約相當於新台幣57582元），可說是價格不斐。而這也不是金氏家族的奢侈第一次被發現，早在2020年，金正恩在創黨75週年紀念活動時，就被拍到戴著「柏濤菲諾（Portofino Automatic）」的高級手錶，一支要價約32萬元台幣。

另一方面，北韓民眾此時正面臨糧食不足的困擾。目前北韓政府打算推動穀物生產，擴大農作的產量。高層還在近日召開「國家非常危機對策委員會」，包括內閣首相金德訓、黨經濟秘書全賢鐵，以及參謀長強純男等人都有參與。然而在危急存亡之秋，金氏家族卻依然享有奢侈的生活，對比之下更是諷刺。

北韓 金正恩 Dior

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