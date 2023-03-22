菲律賓總統：增設美軍駐扎基地至關重要

（德國之聲中文網）盡管中國強烈反對並警告說這“將菲律賓拖入地緣政治紛爭的深淵”，但菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周三（3月22日）為他允許美國在菲律賓更多軍事基地駐軍的決定進行了辯護，認為這對本國領土防御至關重要”。

馬科斯政府在2月宣布，除了菲律賓與美國在2014年簽署的《加強防務合作協議》所指定的5個基地之外，菲律賓還將允許美軍輪流分批駐扎在該國另外即將新建的4個基地內。

馬科斯說，這四個新基地將很快公布，其中包括菲律賓北部地區。而這激怒了中國，因為這將為美軍提供一個靠近中國南部和台灣島的、位置優越的集結點。

拜登政府一直在加強印太地區的一系列軍事聯盟，以便更好地對抗中國，包括應對未來在台灣問題上的任何沖突。由於菲律賓和中國在南中國海存在長期爭端，美國的這些做法和菲律賓加強領土防御的努力方向一致。

除了菲律賓北部和南部，小馬科斯在新聞發布會上說，根據加強防務合作協議，美軍也將被允許留在面向南中國海的巴拉望省西部。他強調這些舉措是為了加強菲律賓的海防，並在回答問題中補充說，一些菲律賓當地官員反對美國駐軍的問題已經得到解決。

“我們向他們解釋了為什麼這很重要，以及為什麼實際上對他們省也有好處。”馬科斯說，大多數持反對意見的人都已經轉變態度， “支持在他們的省建立美軍基地的想法 ”。

在北部的卡加延省，美國軍隊可能被允許在最多兩個菲律賓軍事基地駐扎。省長曼巴（Manuel Mamba）說，馬科斯有權做出決定。但他補充說，他仍然反對允許美軍在與中國南部和台灣隔海相望的卡加延省駐扎，因為如果爆發美軍卷入的武裝沖突，可能會殃及本省安全。

“這是總統的決定，不是我的。”曼巴告訴美聯社，“但我堅持反對任何外國勢力駐扎在我省。我仍然反對美軍駐扎我省軍事基地。”

馬科斯在軍隊周年紀念儀式上發表講話後對記者說，他要求部隊在“即將結束”與共產黨叛亂分子半個世紀的戰鬥之後准備好面對潛在的外部威脅。

“軍隊必須始終做好充分准備並有能力應對任何突發事件，特別是考慮到你們是國家抵御任何外部安全威脅的最後一道防線。”他說。

美國和菲律賓官員表示，美國出資建造供美軍使用的營房、倉庫和其他建築，將創造當地急需的就業機會，並促進經濟發展。美國的存在將幫助菲律賓應對自然災害、加強戰備並幫助阻止中國在亞洲的侵略。

然而，中國一再指責華盛頓采取措施在軍事上遏制它，並在北京與菲律賓等亞洲鄰國之間挑撥離間。

中國駐菲律賓大使館在最近發表的一份聲明中說：“用軍事合作來推動經濟發展無異於飲鴆止渴，將嚴重危害地區和平穩定，把菲拖入地緣爭鬥的無盡深淵。”

美軍加強和擴大了聯合軍事訓練，重點是與菲律賓軍隊在面臨爭議的南中國海的西海岸和與台灣海峽隔海相望的呂宋島北部地區進行戰備和救災訓練。

下個月，兩國軍隊聯盟將舉行最大規模的戰鬥演習，稱為“Balikatan”——他加祿語是肩並肩的意思——其中將包括實彈演習。菲律賓軍方表示，演習計劃包括美國和菲律賓軍隊發射火箭彈，在面向南中國海的水域擊沉一艘模擬敵艦。

如果擊沉敵艦的演習按計劃進行，可能會引起中國的強烈憤怒。中國宣稱幾乎對整個戰略航道擁有主權，並一再警告華盛頓停止干涉北京所說的純屬亞洲事務的爭端。

（美聯社）

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