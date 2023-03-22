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堅持年金改革「年底必須實施」 馬克宏：不得人心也願接受

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
馬克宏22日在總統府受訪。法新社
馬克宏22日在總統府受訪。法新社

法國總統馬克宏22日上電視受訪，討論民怨沸騰的年改法案，馬克宏雖表示願意跟工會再溝通，但也表示必須在年底前實施新法。馬克宏提案的年改將退休請領年金的年紀從62歲提高至64歲。

【中央社／巴黎22日綜合外電報導】

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他希望政府的年金改革年底前開始實施。他還說，儘管年改在全國引發抗議浪潮，但勢在必行，即使因此不得人心，他也願接受。

路透社報導，馬克宏在罕見的電視專訪中說：「你們以為我很開心能推動這項改革嗎？一點也不。然而，沒有方法可以平衡收支，所以這項改革勢在必行。」

法國政府上週動用憲法第49.3條，在未經國民議會表決下強行通過退休金改革法案，引發全國各地民眾連日抗議。

抗議民眾今天也封鎖了法國南部城市尼斯（Nice）和土魯斯（Toulouse）的火車站。

全國各地的示威行動，加上對油庫、公共運輸和垃圾清運等造成衝擊的輪流罷工，導致馬克宏政府面臨自4年前「黃背心運動」以來最嚴峻的挑戰。

馬克宏表示，政府不容許「極端暴力」。

民調顯示，法國大多數民眾都反對年改，同時也不滿政府繞過國會表決，強行通過相關計畫。

多個工會宣布，明天將再度發動全國性罷工和示威。

馬克宏說，他已準備好接受推動年改引發民怨、不得人心的後果。

他在電視專訪中說：「在短期民調和國家整體利益之間，我選擇保障國家整體利益。」

馬克宏還說：「如果因此不得人心，我會接受。」同時他也坦承，自己「未能成功說服」民眾接受這項改革。

馬克宏 年改 法國 年金改革

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