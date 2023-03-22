整理／資安疑慮 哪些國家禁止使用海外版TikTok？

哪些國家對抖音的海外版TikTok下達了禁令？

美國

聯邦政府部門的全部工作人員都必須從其公務手機上卸載TikTok。在此之前，美國眾議院、白宮、國務院、國防部以及國土保衛部就已發布了禁止員工使用TikTok的規定。

除此之外，美國大約半數的聯邦州內，政府都禁止在公務手機上使用TikTok。一些大學也禁止通過校園網連接TikTok平台。除此之外，美國政府還要求母公司字節跳動出售TikTok，否則將會對這款軟體實施全面禁止。

英國

倫敦政府也全面禁止公務手機安裝TikTok。此外，政府工作人員只可以安裝使用獲政府批准的一份清單上的軟體。但公務員在私人手機上使用TikTok則不受限制。當地電視台此前曾報導，蘇格蘭地方議會也將禁止議員們使用TikTok。

紐西蘭

島國紐西蘭的政府網路對TikTok實施了屏蔽。但對那些工作上需要使用TikTok的人員，則制定了相應的特殊規定。

歐盟

歐盟工作人員不得在公務手機上使用TikTok。這條禁令也適用於在歐盟委員會登記的私人手機。據稱採取這項措施是為了保護歐盟委員會免遭網路攻擊。歐盟議會中也同樣禁止使用這款來自中國的短片軟體。

德國

德國聯邦新聞署工作人員禁止在其公務手機上使用TikTok。媒體報導稱，德國聯邦信息技術安全署已就這款軟體的潛在安全風險進行了評估，但評估結果並未對外公布。聯邦政府數據保護專員凱爾伯（Ulrich Kelber）表示，早在2021年，他就已向聯邦政府各部門發出不要在公務手機上安裝這款軟體的建議。

荷蘭

繼鄰國比利時之後，荷蘭也宣布政府工作人員不得在公務手機上安裝使用TikTok。除此之外，荷蘭政府還建議不要使用「那些來自進攻性國家、反荷蘭或反對荷蘭利益國家的軟體產品。」荷蘭方面稱，中國、俄羅斯、伊朗和北韓都屬於這類國家。

比利時

比利時禁止政府工作人員在公務手機上安裝使用TikTok。弗萊芒語區地方政府此前就已禁止通過公務手機或公務電腦登錄TikTok平台。

加拿大

儘管截至目前並沒有找到盜用數據的確鑿證據，但加拿大政府仍以「不可接受的安全風險」為由，全面禁止公務手機使用TiKTok。加拿大總理杜魯多還表示，不排除今後對TiKTok採取更多行動的可能性。

印度

2020年邊境糾紛引發中印緊張關係後，印度政府以「危害國家安全」為由，發布了針對TikTok等十幾款中國軟體的禁令。中國政府則稱印度此舉有悖世貿組織規則，敦促印方取消禁令。

台灣

2022年底開始，台灣也開始禁止政府機構公務手機安裝使用TikTok等多款中國軟體。此外，政府還對一系列同上述軟體相關的疑似非法行動展開了調查。北京一向宣稱台灣是中國領土的一部分。

阿富汗

阿富汗正在就是否禁止TikTok和騰訊出品的「絕地求生」遊戲進行討論。執政的塔利班（或譯神學士）當局認為，上述軟體會讓年輕一代「偏離方向」。

巴基斯坦

巴基斯坦政府至少曾四次短暫禁止TiKTok。最後一次是在2022年11月，理由是該平台提供了所謂「不道德和有悖公序良俗的內容」。

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