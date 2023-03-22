通膨衝擊歐洲 自顧不暇遑論難民

通貨膨脹、俄烏戰爭與歐盟升息等多重風暴，使歐洲民眾自顧不暇，更遑論照顧難民！目前歐盟地區有超過200萬名難民，逾4分之1都還在苦等政府的居留許可。這些難民難以領取到政府的社會福利，在取得難民身分前也無法工作。專家呼籲，歐盟政府應擴大補助政策的範圍到沒有證件的難民。

通膨衝擊200萬難民

《半島電視台》報導，俄烏戰爭引爆全球供應鏈危機，連帶全球性通貨膨脹，也讓歐洲各國難以喘息。研究指出，不斷攀升的生活成本已經讓歐洲中低收入戶不堪重擔，也讓難民遭遇生存危機。

《歐盟資料》目前僅在歐盟就有超過200萬尋求庇護的難民，其中許多人是為了逃離敘利亞、伊拉克與阿富汗等國家的地緣政治衝突與人道迫害，鋌而走險踏上旅程。

專家警告，歐洲各國政府通常都會阻止難民以非正式管道入境，這可能使得尋求庇護的民眾受到更多經濟與社會的剝削。

面對生活條件惡化，大多數歐盟國家都有祭出補助政策，但尋求庇護的民眾在沒有獲得政府確切「難民身分」前，大多被禁止工作、無法領取社會補貼等，加上大多數移民居住地區的生活條件並不優渥，造成生活龐大壓力，更導致心理健康狀況惡化。

難民被奴役剝削

英國伯明罕大學學者歐圖表示，許多難民在歐洲是靠著當地的慈善機構生活，但這些機構這幾年也受到新冠疫情與通膨的重創，愈來愈難供應足夠的食物或生活用品。

社區組織擔憂指出，難民逐漸失去安全的生活空間，目前許多難民都在社會機構中，找到社交生活與學習機會。聯合國難民署一份報告顯示，如果尋求庇護的民眾無法獲得生活資金，極有可能誤入奴役、剝削或被迫犯罪的處境。

對此，專家表示，面對生活成本升高，歐洲各國政府都要提供補助措施，呼籲這些補助措施或是福利政策也應擴大到無證件的難民上。

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