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伊朗援助俄無人機 美國決發動制裁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國終於制裁伊朗無人機。（示意圖 on Max Pixel）
美國終於制裁伊朗無人機。（示意圖 on Max Pixel）

美國忍不住出手制裁伊朗無人機了！美國政府21日宣布，由於伊朗涉嫌援助俄羅斯無人機，因此將對伊朗的無人機產業進行制裁，凍結其海外資金與進出口。美國之前是在川普時期以伊朗違反核協議為由進行經濟制裁，在俄烏戰爭爆發後就多次懷疑伊朗提供俄羅斯無人機，但均遭伊朗否認，至今終於宣布予以制裁。

伊朗無人機威脅全球

根據《半島電視台》報導，美國財政部21日宣布，針對伊朗國防與後勤部進行制裁，凍結其海外資金並禁止購買。另外也會制裁製造無人機的廠商。美國財政部官員指出，伊朗無人機持續發展，還有傳統武器的販售，都對於區域與全球局勢造成破壞，因此決定制裁。

包括伊朗國防科技與科學研究中心、法拉贊工業製程公司與其它兩家廠商都遭到制裁，美國財政部還說會繼續追查伊朗無人機的全球採購網，不排除擴大制裁範圍。美國國務卿布林肯也呼籲伊朗停止對俄羅斯的支持，美國未來會嘗試各種方法中斷相關供應鏈。

伊朗面臨多制裁

《半島》指出，這是美國首次對伊朗無人機公司進行制裁，美國財政部1月先制裁7個在伊朗無人機計畫扮演重要角色的個人，《奇摩新聞》提到，美國在3月時也制裁替伊朗無人機製造零件的中國公司。西方過去持續指控伊朗對俄羅斯販售無人機，但遭伊朗否認，反駁稱西方是擔心伊朗的無人機威脅他們在全球的軍火銷售地位。

伊朗除了遭美國制裁無人機外，包括石油、進出口等面向也面臨西方制裁，主要是美國在川普時期質疑伊朗違反《核協議》所致。目前《核協議》仍持續卡關，伊朗希望美國取消制裁，美國則質疑伊朗想發展核武，使得伊朗向中國、俄羅斯等非西方國家爭取石油訂單與增加經濟連結。

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