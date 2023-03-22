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肢體語言洩「誰才是老大」 專家：習近平比普亭更放鬆且具威嚴
中國國家主席習近平20日訪問俄國，21日與俄羅斯總統普亭會談，引起外界關注。肢體語言專家分析，習近平給人的態度比普亭來得更放鬆和具有威嚴。
路透報導，總部位於新加坡的「Influence Solutions」董事總經理Karen Leong指出，習近平搶先普亭伸手，暗示了「儘管習近平是訪問莫斯科的客人，但他將主導這段關係」。
澳洲墨爾本的肢體語言和領導行為專家路易絲‧馬勒（Louise Mahler）也表示，當習普坐在一起透過翻譯交流、互相問候時，普亭並非輕鬆地坐著，「他的腿抽動著，目視地板，暗示著潛在的不安」。
Karen Leong也發現，有跡象表明，習近平也受到了壓力。「他在坐下來的時候異常頻繁地眨眼」。
韓國肢體語言實驗室主任金亨熙（Kim Hyung-hee，音譯）說，習普兩人握手時相當用力且避免眼神接觸，代表之間存在許多利害關係，「他們對這次會談抱有很高的期望，可以看出那裡的緊張氣氛，而政治上沒有真正的朋友」。
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