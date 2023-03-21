宏都拉斯外長：美國尊重宏國尋求與北京建立外交關系

據路透社報道，宏都拉斯外長雷納（Enrique Reina）周一（3月20日）表示，宏都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）與美國負責美洲事務的總統特別顧問多德（Chris Dodd）等官員會面時，就與中國建立外交關系一事發表一般性評論。

卡斯特羅在大約一周前於推特宣布，已指示該國外長處理跟中國正式建立邦交關系事宜。

宏都拉斯外長雷納稱，美方表示，美國尊重宏都拉斯尋求與中國建立外交關系的決定。

中國外交部發言人汪文斌對此回應表示，“世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，大勢所趨。任何主權國家都有自主選擇發展同別國外交關系的權利。我們歡迎宏都拉斯盡早認清國際大勢，作出符合歷史潮流的正確決定”。

台灣外交部表示，宏都拉斯至今未向台灣遞交任何有關中止外交關系的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國的接觸情形，目前台宏邦交還在努力階段。

台灣總統蔡英文即將於3月29日動身啟程開啟“民主伙伴共榮之旅”，先期過境美國紐約，再依序前往危地馬拉及伯利茲兩友邦進行交流訪問，返程時於美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程為期10天9夜。

宏都拉斯目前仍是台灣在中美洲的邦交國，但是蔡英文此次中美洲之行卻沒有安排訪問宏都拉斯的行程。台灣中央社報道稱，有媒體質疑宏都拉斯是否會在蔡英文出訪期間宣布與台灣斷交。

台灣外交部次長俞大㵢就此回應表示，他本人也去了宏都拉斯幾次，但在這個過程中，“我們還沒有達到共識，所以外交部認為，這個時候不適合讓總統去到宏都拉斯訪問”。

他強調說：“我方一再提醒也善意的警告宏國不要落入中國華而不實承諾的陷阱，他們可以承諾很多東西，但我們用了具體的例子跟他們講，中國承諾的事情實現的機會不大。”他說：“我們也跟宏國清楚表達，我們不會跟中共玩金錢的競爭游戲、在玩金錢游戲、開支票外交的是他們，不是我們的。”

美國施壓“護邦交”

路透社此間曾報道稱，美國通過外交途徑向宏都拉斯施壓，阻止宏國“棄台投中”。美國在17日派出負責美洲事務的總統特別顧問多德前往巴拿馬和宏都拉斯。美國國務院方面表示，“這些訪問推動了美國致力於在西半球促進包容性經濟增長、民主、人權和法治。”

但外界分析，多德此行的主要任務是幫助台灣穩住宏都拉斯這個邦交國。

宏都拉斯現任總統卡斯特羅在競選期間稱，一旦當選總統將與台灣斷交，並與中國建交。不過，當選之後她並沒有立即履行這一諾言。

去年1月台灣專門派出副總統賴清德前往宏都拉斯參加了卡斯特羅的就職典禮。在典禮儀式上，賴清德還與美國副總統美國副總統哈裡斯短暫“同框”寒暄。

據台灣《自由時報》報道，今天（3月21日）國民黨立委吳斯懷在立法院院會質詢時說：“我在宏都拉斯有朋友，前任部長級的人，……他告訴我們，這斷交是斷定了，4天前我們聯絡，他提醒我們，可能在蔡總統出訪時，會有臨時斷交的情況。”吳斯懷詢問台灣外長吳釗燮對此是否有所了解。

吳釗燮回答說：“正在努力中，我們所有情況都有掌握。”他還強調說：“巴拉圭與我國關系穩定，我們的關系非常好！”

目前台灣在拉丁美洲仍與8個國家（包括宏都拉斯）維系著邦交關系，其中包括邦交國中領土面積最大的巴拉圭。巴拉圭將在今年4月舉行新一屆總統大選。在野黨候選人已經表示，如果當選將考慮與台灣斷交，轉而與中國建交。

2016年，蔡英文上任時，台灣總統有22個邦交國。截至目前為止共有8個國家宣布與中華民國斷交、轉向承認中華人民共和國，因此目前僅剩14個邦交國。

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