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東協專家：北約若擴大影響東協，多數東南亞國家會劃清界限

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸前總理李克強（左5）去年11月出席第25次中國－東盟領導人會議。（新華社）
大陸前總理李克強（左5）去年11月出席第25次中國－東盟領導人會議。（新華社）

俄羅斯媒體引述一名印尼國際評論員稱，北約努力在東盟（東協）地區擴大自己的力量是為北約對抗中國服務，如果西方集團繼續採取冷戰政策，大多數東南亞國家很快會與西方、美國及北約劃清界限。

俄羅斯衛星通訊社引述印尼國際評論員、分析師埃杜．勒曼托稱，北約試圖擴大其在東盟的力量，目標不是為該地區的國家服務，而是為北約成員國對抗中國服務。「我沒有看到任何跡象表明，北約加強在東盟的影響力可以使該地區各國獲益」。

這名專家補充稱，北約在該地區的擴張等同於企圖重振東南亞條約組織（SEATO），該組織是東南亞的北約翻版，1955年成立，1977年解散。他認為，北約這種掙扎並不現實，因為大多數東南亞國家都專注於發展經濟。

他說：這證明，中國對東盟國家採取的合理經濟政策在該地區所產生的影響是巨大的。「我幾乎可以肯定，如果西方集團繼續冷戰政策，那麼大多數東南亞國家則很快會與西方、美國及北約劃清界限」。

東盟成員國包括柬埔寨、泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、汶萊、新加坡、老撾（寮國）和緬甸。在去年11月金邊舉行的東盟峰會上，柬埔寨將東盟輪值主席木槌移交給印尼，印尼輪值主席國的任期從2023年1月1日開始。

北約 東南亞 印尼

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