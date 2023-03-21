衣索比亞內戰 美國要各國勿侵犯人權
美國重新布局非洲，並希望各國遵守人權規範！美國國務卿布林肯20日在衣索比亞表示，因內戰造成提格瑞省的人道悲劇，衣索比亞政府、提格瑞軍隊、安哈拉軍隊與鄰國厄利垂亞都有在戰爭時侵犯人權的疑慮。美國近來重返非洲，各國都希望爭取投資，但許多國家因人權因素，仍受到美國經濟制裁。
各國都有涉入
根據《半島電視台》報導，美國國務卿布林肯近日展開非洲訪問之旅，在先前首度訪問尼日後來到衣索比亞。布林肯表示，除了衣索比亞政府軍、提格瑞解放陣線、安哈拉（衣索比亞境內少數民族）陣線與鄰國厄利垂亞，都有涉嫌在衣索比亞內戰中殺害平民與種族清洗等行為。
衣索比亞內戰因總理阿比修憲，提格瑞省不滿反抗而爆發，2年來造成至少60萬人死亡，由於衣國政府將提格瑞地區的基礎民生服務通通取消，也讓境內面臨物資短缺，缺水、缺電與醫療設備的困境，布林肯雖然肯定雙方在去年11月2日簽定停戰協議，但呼籲各方要改善提格瑞省的人權。
美國外交著重人權
《美國之音》提到，衣索比亞內戰爆發後，也讓北方少數民族安哈拉人與鄰國厄利垂亞介入，美國在2021年對於阻攔醫療團體進行人道救援的相關武裝團體都做了制裁，厄利垂亞因支持衣索比亞政府且介入內戰，於2021年11月遭到美國政府經濟制裁，目前尚未取消。
美國政府為了與中國、俄羅斯在非洲競爭，近來改變川普時期忽略非洲的做法，重新積極與非洲各國互動，包括簽訂綠能投資協定，協助反恐作戰與民主維持等，因此人權也是美國政府在非洲進行外交政策時很重要的考量，但衣索比亞政府過去也曾不滿美國干涉國內事務，且否認有侵害人權的事情，形成外交上的拉扯。
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