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最幸福國家 芬蘭六度蟬聯

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

聯合國「永續發展方案網路」（SDSN）20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家，且分數大幅超前所有其他國家，寫下這份報告發布十多年來前所未見的傲人紀錄；台灣則排第27名，比去年小退一名。

富比世雜誌（Forbes）報導，這份報告彙整蓋洛普世界民意調查等公司提供數據，分析全球逾150國的六項指標：社會支持、所得、健康、自由、慷慨和有無貪腐。

今年的排行結果和過去四年類似，都由同一群北歐國家名列前茅，前三名國家與去年一樣依序是芬蘭、丹麥和冰島。該報告作者表示，北歐國家值得受到特別關注，因為這些國家的人與人及人與機構間基本上都存在高度信任，2020和2021年的新冠死亡率也只有西歐國家的三分之一。

但芬蘭的分數大幅超前其他國家，連續第六年蟬聯冠軍。阿爾托大學講師馬特拉表示，這是因為芬蘭的福利系統能讓國民感覺到被照顧，例如相對慷慨的失業津貼，和近乎免費的醫療服務，有助減輕國民的不幸來源，確保芬蘭對生活感到高度不滿的人少於其他國家。

以色列今年比去年晉升了五個名次，得到第四名，荷蘭則再度拿下第五名；第六至十名依序是瑞典、挪威、瑞士、盧森堡和紐西蘭；美國比去年晉升一名至第15名。排名躍升最多的國家之一是立陶宛，2017年來晉升了逾30個名次，今年首次擠進第20名。至於這份報告當中最不幸福的國家，前兩名分別是阿富汗和黎巴嫩，這兩國的共同點在於都受到戰火摧殘。其次則是獅子山、辛巴威和剛果

芬蘭 剛果

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