法國抗議不斷 馬克龍政府面臨兩場不信任投票

（德國之聲中文網）在法國總理博爾內(Elisabeth Borne)上周未經國民議會表決、動用特殊憲法權利強行通過有爭議的養老金改革後，法國政府本周一（3月20日）面臨兩場不信任投票。

由法國總統馬克龍主導的養老金改革計劃將退休年齡從62歲提高到64歲。該改革計劃導致了自周四以來在巴黎等城市持續的抗議活動。

不信任投票如何進行？

其中一項不信任動議由中間派集團Liot提出——該集團由幾個小團體組成，並得到左翼聯盟Nupes（生態和社會人民新聯盟）的支持。

另一項不信任動議是由極右翼的勒龐（Marine Le Pen）領導的「國民聯盟」提出的。

如果不信任投票成功，養老金改革法案將被否決，馬克龍也將不得不任命一個新內閣。

在法國下議院國民議會中，馬克龍的執政聯盟擁有最多議員，但並沒有絕對多數。不過，法國政府認為自己可以挺過這兩次投票，特別是在保守的共和黨人表示不會支持任何一項不信任動議後。

「讓我們進行澄清，而投票意味著澄清」，親政府的議員貝爾傑（Aurore Berge）周日對法國新聞廣播電台說。貝爾傑是馬克龍所在的「復興黨」的議會黨團主席，該黨的前身是 「共和國前進」 運動黨。

貝爾傑說：「這只關系到一個問題：養老金改革對於法國公眾來說是不可或缺，還是無法忍受？」

抗議活動將繼續

在過去數月裡，馬克龍政府的改革計劃已經引發了多次抗議和罷工。在總理博爾內利用法國憲法第49/3條、未經表決強迫議會通過養老金改革的法案後，各大城市再次爆發抗議活動。自去年失去議會絕對多數席位後，馬克龍政府一再動用特殊憲法權利、使用該策略以達到目的。

垃圾回收工人、煉油廠工人等群體表示將繼續罷工。他們已經計劃在本周四舉行全國性的行動。

極左翼的政治老將、前總統候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）周日（3月19日）對法廣表示，只要將退休年齡延長至64歲的改革還在討論中，「我們就會繼續抗爭」。不過，他也敦促抗議者在示威時保持非暴力。

梅朗雄說：「不要讓那些會對我們不利的做法掩蓋我們的鬥爭……。馬克龍先生......正在指望人們表現得過激，以便從恐懼的局勢中獲利。」

（法新社，路透社，德新社，美聯社）

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