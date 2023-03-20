為解放軍效力？澳籍飛行員或被引渡美國

（德國之聲中文網）據路透社報道，原美軍飛行員、澳大利亞人丹尼爾·杜根（Daniel Duggan）正面臨被引渡到美國的命運。54歲的杜根被指控違反美國法律，訓練中國軍事飛行員在航空母艦上降落。

周一，杜根的引渡案件在悉尼舉行了聽證。法庭宣布下一次聽證被推遲到5月，原因是被告的律師正在尋求從澳大利亞政府機構獲取文件為其辯護。律師米拉裡斯（Dennis Miralis）會後在法庭外說，杜根在被捕前可能被安全機構「引誘」回澳大利亞。

去年10月21日，澳大利亞聯邦警察應美國政府的要求，在新南威爾士州逮捕了杜根。當時他剛從中國回到澳大利亞。

米拉裡斯說，在杜根從中國回到澳大利亞之前，安全情報部門對其進行了「安全審查」，以便他在澳大利亞獲得航空飛行許可證。但當杜根在回國的飛機上時，安全機構對他發出了逮捕令，他的安全許可也被撤銷。

他說，根據美國法律，這樣的「誘捕」是合法的，但如果澳大利亞的安全機構給杜根簽發安全審核文件，造成他可以回國的假象，那就是「一個嚴重的問題」。

飛行員南非受訓

杜根從美軍退役後移居澳大利亞，並放棄美國國籍，獲得澳大利亞公民身份。航空界的知情人士向路透社證實，杜根創辦了一家名為Top Gun Tasmania的公司，雇用前美國和英國軍方飛行員為游客們提供乘坐戰鬥機的兜風服務。

Top Gun Tasmania網站稱，杜根曾在美國海軍陸戰隊中駕駛過鷂式跳傘飛機，並且是一名空戰教官。該公司在澳大利亞的文件顯示，杜根於2014年搬到北京，並在不久之後賣掉了澳洲的公司。

杜根的LinkedIn簡介說，他自2017年以來在中國青島工作，擔任一家名為AVIBIZ的航空咨詢公司的總經理。香港公司記錄顯示，AVIBIZ有限公司由杜根於2017年在香港注冊，並在2020年解散。

有報道指，杜根為名為TFASA的南非飛行培訓學校招募英國前軍方飛行員，以培訓中國解放軍飛行員。杜根被捕的同一周，英國警告為包括TFASA在內的中介機構工作的數十名該國前軍方飛行員停止為中國工作，否則將根據新法以國家安全為由受到起訴。

英國空軍總司令本月表示，澳大利亞和英國的情報機構分享了信息，以便警告飛行員不要為中國軍方工作。悉尼一家法院周五被告知，澳大利亞警方也正在調查一名前英國軍事飛行員涉嫌在南非的一所飛行學校參與訓練中國軍方飛行員。

律師米拉利斯說，杜根擔心美國和中國之間的政治緊張局勢會影響他的案件。杜根本人發表聲明否認自己違反了美國或澳大利亞的法律。

（路透社）

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