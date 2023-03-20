北京拉近了柏林與東京的距離 新世界格局已見雛形？

（德國之聲中文網）上周末，德國和日本在其首次政府磋商中達成了包含25點的清單，以加強兩國間的合作。德國和日本都是七國集團（G7）國家，也都是出口大國，不過，柏林和東京在聲明中對於兩國關系迅速升溫的一個真實原因只字未提，那就是中國。

歐盟外交官們表示，世界格局正在重新梳理。西方國家將俄羅斯、中國和朝鮮視為對自身安全的共同威脅，並在這一背景下日漸靠攏。

即使在傳統上非常著眼於歐洲的德國政府，如今也通過印太戰略，表達出歐洲對於東亞的興趣。七國集團的政府首腦和西方工業化國家的外長們正在以前所未有的程度協調著他們的行動。這是因為今年西方國家幾乎都面臨同樣的問題——無論是途經南海的貿易路線的安全、原材料供應，還是關鍵基礎設施網絡中對中國產品的依賴。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，人們開始意識到，中國也可能在某些時候訴諸軍事手段，例如在台灣問題上，這並非不可想象。

因此，德國總理蕭茲在2022年回應俄羅斯入侵烏克蘭時表示，西方民主國家現在必須更重視其他大洲的志同道合者，與其更緊密地聯系在一起。這可以解釋他對非洲、拉美和印度的訪問。這就是為什麼蕭茲在出任總理後，首先訪問了日本，然後才是中國。這也是為什麼柏林現在要與東京進行政府磋商，為什麼就連德國聯邦總統施泰因邁爾也到訪了日本。

事實上，在此前很長的一段時間裡，柏林對於日本並沒有表現出太大興趣。盡管日本去年與德國的雙邊貿易額達到457億歐元，但兩國的工業結構相似，日本實際上一直被認為更多是德國經濟的競爭對手而非合作伙伴。

然而隨著時局變化、新的世界觀形成，皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）現在已經成為16年來第一位訪問日本的德國國防部長，探索德日更緊密的軍事合作。這也許是最令人驚訝的發展。

畢竟，德國和日本作為第二次世界大戰的主要肇事國，在1945年後長期實行軍事克制。戰爭罪責導致兩國在戰後盡量遠離軍事行動。然而，這種情況在德國和日本幾乎同時發生變化。德國自1990年代開始一直在使其安全政策正常化。日本也再次擴大其武裝力量的職責範圍，並且正在大規模加強軍備。

「日本將在未來五年內將其國防開支增加一倍」，德國防長皮斯托裡烏斯在東京表示。他現在感覺到與日本這個高科技國家進行軍事合作的可能。德國還參加了印太地區的演習，並計劃在2024年再次參加。德國的戰鬥機在2022年的演習中飛行遠至澳大利亞。而在這背後，同樣有著澳大利亞、韓國、日本這些民主國家擔憂受制於強大中國的考量。

此外，東亞也在發生一些變化。在德國總理蕭茲訪日前不久，韓國總統尹錫悅剛剛訪問了東京。幾十年來，由於日本沒有足夠反省當年在侵略中的戰爭罪行，日、韓這兩個美國盟友一直未能實現真正和解和靠攏。然而現在，面對新的超級大國中國、俄羅斯以及朝鮮，兩國顯然感覺其帶來的潛在威脅足夠大，以至於東京和首爾可以暫時不計前嫌。

同時，日本首相岸田文雄也明確尋求來自遙遠德國的支持。「歐洲和印太，這兩個地區及其安全不能分開」，岸田在與蕭茲會晤後這樣說。蕭茲則盛贊日本盡管地理上距歐洲甚遠，但日本非常明確地加入了對俄羅斯的制裁，並在軍事上支持烏克蘭。

其他西方國家也在加強合作。不久前，美國、英國和澳大利亞同意加強在潛艇等方面的軍事合作。英國武裝部隊國務大臣希佩（James Heappey）在德國《世界報》上說：「其他西方伙伴——無論是澳大利亞、日本、韓國、英國、法國、德國還是荷蘭——也應該在東南亞，特別是在南中國海，支持航行自由和基於規則的制度。」

不過，不僅僅是民主國家在調整方向、逐漸靠攏：中國剛剛幫助資源豐富的專制國家沙特阿拉伯和伊朗進行了和解談判。下一步緊隨其後，中國國家主席習近平周一（3月20日）開始對莫斯科為期三天的訪問。這讓人不禁產生新的集團乃至世界格局正在形成的印象。

（路透社）

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