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日本印度領袖會晤 表明將促進G7及G20合作

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
日本首相岸田文雄（左）20日與印度總理莫迪（右）在印度新德里會晤。法新社
日本首相岸田文雄（左）20日與印度總理莫迪（右）在印度新德里會晤。法新社

日本首相岸田文雄20日與印度總理莫迪在印度新德里會晤，在會後聯合記者會上，除了宣布兩國將合作強化金融開發、食品安全保障等領域外，岸田表示已邀請莫迪參與今年5月即將舉辦於日本廣島的七大工業國集團（G7）峰會，莫迪也同意赴約。此外，印度也是今年二十國集團（G20）輪值主席國。

根據日本共同社，岸田向莫迪表示日本欲與發展中國家建立更深厚的連結。此外，針對俄國核威脅，岸田也矢言將在5月G7峰會上提出「全球零核武願景」。

美聯社報導，岸田日前表示20日晚間將在新德里發表演說，詳細說明以自由、開放為主軸的「新印太框架」，內容可能包含日本將如何支持印太海域海事安全人力發展計畫、提供海岸警衛巡邏艇及設備，以及該區域其他基礎建設合作等。

印度曾表示維繫印日關係為穩定區域局勢之關鍵。兩國經貿關係深厚，在2021年至2022年間總貿易額高達205.7億美元（約台幣6170億元）。此外，日本長期以來也持續協助印度打造基礎建設，例如高速鐵路等。

印度、日本、美國及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）架構，欲抗衡中國大陸對亞洲地區不斷增加的影響力。印度是四方安全對話成員國中唯一沒有譴責俄國入侵烏克蘭的國家。自俄烏戰爭以來，印度的態度始終曖昧，沒有做出明確表態，也始終未公開批評發起戰爭的俄國總統普亭。

日本則對俄國祭出經濟制裁，包括減少輸出高科技產品至俄國。岸田20日在「印度快報」發表的文章中說，「國際社會的秩序基礎已因俄國侵烏行為而動搖」，並指出戰爭對全球糧食供給及飼料價格所造成的影響，全球有感，印太地區也不例外。

岸田寫道：「為了有效回應國際社會如今面臨的眾多挑戰，G7與G20合作已比過去更重要。全球迫在眉睫的挑戰包括糧食供給、氣候及能源危機、公平且公開的金融發展等。」

印度 日本 莫迪

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