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點名美韓！金正恩喊話「隨時準備好發動核攻擊以嚇阻戰爭」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
北韓官媒朝中社20日報導稱，領導人金正恩呼籲「國家隨時準備進行核攻擊以阻止戰爭」，並指責美國和南韓擴大涉及美國核資產的聯合軍事演習。法新社
北韓官媒朝中社20日報導稱，領導人金正恩呼籲「國家隨時準備進行核攻擊以阻止戰爭」，並指責美國和南韓擴大涉及美國核資產的聯合軍事演習。法新社

北韓官媒朝中社20日報導稱，領導人金正恩呼籲「國家隨時準備進行核攻擊以阻止戰爭」，並指責美國和南韓擴大涉及美國核資產的聯合軍事演習

金正恩發表上述言論之際，正值北韓在18、19日舉行旨在加強其「戰爭威懾和核反擊能力」的演習，並對外發出強烈警告。

監督演習的金正恩指出「這些演習提高軍隊的實際戰爭能力」，並強調有必要通過此類演習確保對任何「立即、壓倒性核反擊」的準備。朝中社援引他的話稱「當前局勢下，敵人對北韓的侵略行動越來越明顯，迫切需要北韓加倍加強其核戰爭威懾力」。

此外，金正恩強調「北韓核力量將以高度的備戰狀態有力地遏制、控制和管控敵人的魯莽行動和挑釁，並在出現任何意外情況時毫不猶豫地執行其重要使命」。根據南韓和日本的報告，北韓19日在東海岸發射一枚短程彈道飛彈，成為近幾周一系列飛彈試驗中的最新一次。

北韓 演習 戰爭

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