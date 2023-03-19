澳部長：絕沒有承諾幫美國保衛台灣 以換取核潛艇交易

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澳洲、美國和英國3月13日公布了長達數十年的AUKUS核動力潛艇項目。堪培拉將購買美國的弗吉尼亞級攻擊型核潛艇，未來英國和澳洲也將生產和運營一個新級別的攻擊型核潛艇，即SSN-AUKUS。

外界普遍認為，此協議是劍指北京，為應對中國在印太地區的崛起。澳洲工黨政府表示，鑑於中國在該地區的軍事勢力，這個核潛艇計劃是必要的。

當周日（3月19日）被問及澳洲是否向美國承諾若發生台灣沖突將提供幫助，以換取獲得核潛艇的機會時，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）告訴ABC電視台，「當然沒有」，並表示也沒有人尋求澳方的這種承諾。

馬爾斯說，澳洲在這筆交易中絕對沒有以任何事情作為交換的義務。

中國將台灣視為自己的領土，並一直表示不放棄武統。美國總統拜登曾表示，如果中國前所未有地選擇攻台，美國將保衛台灣。

美英澳聯盟（AUKUS）的核潛艇交易遭到北京抨擊，稱該計劃「走在錯誤道路」，批評美英澳三國為一己私利，破壞核不擴散的國際准則。

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）周日表示，盡管有核潛艇交易影響，但他仍有信心按計劃訪問中國，與中國商務部長王文濤會面。法雷爾上個月表示，這次會晤是澳中關系解凍的一個信號。他還表示，希望澳洲總理阿爾巴尼斯今年能訪問中國。

AUKUS計劃將在未來四年內投資60億澳元（折合40億美元），擴建一個潛艇基地和該國的潛艇船廠，並培訓技術工人。澳洲還將提供30億澳元用於擴大美國和英國的造船能力，其中大部分用於加快美國弗吉尼亞級核潛艇的生產。

（路透社）

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