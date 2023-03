義大利禁同性伴侶登記為孩童家長 民眾抗議極右政府恐同

義大利內政部日前下令,要求米蘭LGBTQ+家庭必須在身分證欄位中填上母親與父親姓名,而不可繼續使用「家長一」和「家長二」。民眾不滿極右派政府不斷縮限LGBTQ+族群權益,18日走上米蘭街頭進行示威抗議。

根據CNN,這場名為「別碰我們兒子和女兒」(Hands Off Our Sons and Daughters)的遊行由義大利多個LGBTQ+權益團體發起,號召民眾聚集在米蘭市中心的斯卡拉廣場(Piazza della Scala)。根據活動方,約1萬人參與了這場示威遊行,米蘭官方則表示抗議人數介於數百至數千人之間。

米蘭市長薩拉(Giuseppe Sala)也現身示威現場。薩拉稍早曾在推特發文支持同性家庭,日前也表示將持續推動修法,促進同性權益。

CNN報導,義大利於2016年成為歐洲最後一個同婚合法化的國家,但同性家庭的領養權及代孕權至今仍不被義大利法律所承認。義大利極右派總理梅洛尼去年10月上台後,更是誓言捍衛傳統家庭價值觀,反對LGBTQ+族群權益,也反對女性墮胎。

在義大利,同性伴侶在國外代孕產子後若想報戶口,通常只能登記其中一名家長的名字,不然就要訴諸家事法庭。包括首都羅馬及米蘭在內,數個義大利地方政府原本還允許家長在孩童身分證欄位上以「家長一」和「家長二」登記,但義大利內政部上周已正式下令米蘭廢除該登記方式,且根據美聯社,家長欄位不得再填寫兩名性別相同的家長。義大利內政部還宣布,其他城市也將陸續採取相同措施。

這項新政策將大幅影響同性家長在日常生活中對孩童的權利,包括簽署醫療同意書、參與學校家長會等。性平團體「彩虹家庭」(Rainbow Families)會長克羅契尼(Alessia Crocini)說,新政策顯示了梅洛尼政府的恐同傾向:「梅洛尼說孩子若要健康快樂成長必然需要一個母親和一個父親,即便數十年來的研究早已推翻這項說法。這是在侮辱成千上萬的同性家庭」。

新政策宣布的同天,義大利參議院也投票通過,拒絕承認由歐盟其他成員國發放、家長欄位登記為同性伴侶的孩童出生證明。