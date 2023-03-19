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【重磅快評】普亭逮捕令背後的孤雛淚

聯合報／ 主筆室
俄烏戰爭初起，一名烏克蘭小男童獨自離鄉逃難，邊走邊哭的模樣觸動人心。路透
俄烏戰爭初起，一名烏克蘭小男童獨自離鄉逃難，邊走邊哭的模樣觸動人心。路透

俄烏戰爭初起，一名烏克蘭小男童獨自離鄉，千里逃難邊走邊哭的模樣，觸動無數人心。一年後，烏克蘭兒童的命運，再度引起世人注意：國際刑事法院（ＩＣＣ）以俄國強行擄走烏國兒童，觸犯戰爭罪為由，對普亭和他任命的兒童權利專員路芙娃.貝洛娃發出逮捕令。

在俄中普習會即將登場之際，ＩＣＣ一張難以執行的逮捕令，多少還是對北京的和平調停計畫帶來一些政治干擾。不過，俄烏美中都不是創設ＩＣＣ的「羅馬規約」締約國，除了烏克蘭接受ＩＣＣ對俄國併吞克里米亞以來的戰爭犯罪管轄權外，美俄中都不承認ＩＣＣ管轄權。

最尷尬的是美國，連回應都很彆扭。拜登說，美國不承認ＩＣＣ判決效力，但逮捕令理由正當。事實上，美軍在阿富汗虐囚也被控犯下戰爭罪行，美國還憤怒反控ＩＣＣ是美國主權和國家安全的威脅，甚至考慮制裁ＩＣＣ。美國不接受ＩＣＣ管轄，就是避免全球各地的美軍遭訴。

這次ＩＣＣ指控俄國擄走大批烏克蘭兒童，安置到俄國家庭收養，給予俄國公民身分，進行「俄羅斯化」教育，抹除他們的烏克蘭身分與記憶。相同的故事，在俄國則有不同的敘事版本；路芙娃.貝洛娃在俄國也有著與西方國家制裁說法完全不同的面貌。但是，兒童如何分辨？

台灣正在爭辯疑美論或信美論、毀台論或保台論。我們可以不管ＩＣＣ逮捕令的實際效果，但應該看到在那背後的真實故事：俄烏開戰二個月內，烏克蘭七百五十萬兒童中，就有三分之二流離失所；戰火裡的童年，只有砲火、飢寒和死亡。

烏克蘭 美國 俄烏戰爭

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