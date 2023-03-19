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美國參議院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）被美國參議院承認為印度領土。圖中的藍條線即為麥克馬洪線。（網易）
藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）被美國參議院承認為印度領土。圖中的藍條線即為麥克馬洪線。（網易）

中國收復「藏南地區」（印度稱阿魯納恰爾邦）恐更加困難。3月14日，美國參議院兩黨一致通過決議，正式承認「麥克馬洪線」是中印邊界線，並稱阿魯納恰爾邦（阿魯納查邦）是印度「不可分割的一部分」。

觀察者網報導，這份決議是由美國參議員比爾．海格提（Bill Hagerty）和傑夫．默克利（Jeff Merkley）聯合提出。參議員海格提提到：「在中國繼續對自由和開放的印度洋-太平洋地區構成嚴重和不斷增加的威脅的時候，美國與我們在該地區的戰略夥伴，特別是與印度肩並肩地站在一起是至關重要的」。

參議員默克利補充說：「美國支援自由和給予規則的秩序的價值觀必須成為我們在世界各地所有行動和關係的中心」。

報導稱，值此中美關係進入動盪期、中印邊界爭端仍未解決之時，美國支持印度對藏南地區擁有主權，無疑使印度、中國和美國的三邊關係更加複雜。

早在英國入侵印度以前，中印邊界東段有一條由雙方長期行政管轄所形成的傳統邊界線。英國佔據阿薩姆後，承襲傳統邊界。19世紀，印度東北邊境地區相對平靜，英國大體上按照傳統習慣線進行管轄。

為確保能長期穩定地在南亞次大陸獲取經濟利益，英國人提出了「拱衛印度安全」的戰略思想，欲建立「英國管理下的西藏」作為緩衝區。

1913年10月，中英藏三方在印度北方西姆拉開會。英國首席代表亨利．麥克馬洪（Arthur Henry McMahon）欲仿效沙俄，將西藏劃分為內藏和外藏。1914年3月，麥克馬洪向中方正式提出「調停約稿十一條」，將青海的大部分及四川西部均劃入西藏界內，其中再劃為內藏與外藏，中國首席代表陳貽范受命拒絕在《西姆拉條約》上簽字。

英方代表與藏方代表背著中方私下進行了秘密會談。主題主要是「印藏劃界」問題，即英屬印度的「戰略邊界」計畫：把中印邊境的「傳統習慣線」向北推移至喜馬拉雅山山脊，此為「麥克馬洪線」的歷史由來。

當時的中國政府並沒有承認，「麥克馬洪線」長期以來並沒有公諸於世。直到1937年，印度測量局才開始在地圖上標出「麥克馬洪線」，但它並不敢將麥克馬洪線作為正式邊界，而是注上「未經標界」。

1947年8月，印度獨立。尼赫魯政府繼承了英國殖民政權留下來的遺產。當中國政府進軍西藏後，印度政府立即作出強烈反應。1954年，印度在藏南地區成立了東北邊境特區，同年出版的印度官方地圖首次把麥克馬洪線從1937年以來注明為「未標定界」改為「已定界」。1972年，印度將東北邊境特區區改為阿魯納恰爾中央直轄區。1987年，印度再將阿魯納恰爾中央直轄區升格為「阿魯納恰爾邦」。

報導稱，「阿魯納恰爾邦」面積為83743平方公里，與我國（中國）主張的印度佔領藏南約9萬平方公里有差異，這是因為藏南與「阿魯納恰爾邦」不完全重合。「阿魯納恰爾邦」的部分土地在我國主張的藏南地區之外，還有部分藏南土地由我國實際控制。網友根據地圖測算，印度控制的藏南地區的實際土地面積為6.7萬平方公里，占整個「阿魯納恰爾邦」面積的80%。

藏南地區的雅魯藏布江河谷。（百度百科）
藏南地區的雅魯藏布江河谷。（百度百科）

印度 喜馬拉雅山 英國

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