新冠溯源研究又有新發現？專家稱病毒恐源於動物

近日，美聯社援引多名國際專家報導稱，在首批COVID-19人類病例確認地點附近的一個中國市場收集的遺傳材料顯示，狸貓的DNA與病毒混合在一起，進一步證實了該病毒起源於動物而不是實驗室的理論。

世界衛生組織總幹事譚德塞周五表示：「這些數據不能給出大流行病起源的最終答案，但每一份數據都對我們接近答案至關重要。」

新冠病毒的起源仍不清楚。許多科學家認為，它很可能像許多其他病毒一樣，從動物跳到人類，最初在中國武漢的一個野生動物市場爆發。但是，武漢有多個實驗室負責收集和研究冠狀病毒，支持了一些科學家認為該病毒可能是從實驗室洩漏出來的理論。

「這些數據本應該在三年前就公開共享」

國際專家們的新發現並未解決這個問題，並且還沒有經過其他專家的正式審核或在同行評審期刊上發表。

譚德塞批評中國沒有及時分享遺傳信息，並表示：「這些數據本應該在三年前就公開共享。」

樣本是在2020年初從武漢華南海鮮市場的物品表面收集的，那裡是2019年底發現首例新冠人類病例的地方。

譚德塞表示，這些遺傳序列最近由中國疾病預防控制中心的科學家上傳到世界上最大的公共病毒數據庫。然後，它們被刪除了，但是一位法國生物學家偶然發現這些信息，並與一群中國之外的研究冠狀病毒起源的科學家們分享了信息。

科學家們表示，數據顯示，從涉及野生動物貿易的一個攤位收集的一些新冠陽性樣本還含有狸貓的基因，表明這些動物可能被該病毒感染。他們的分析首次在《大西洋月刊》上刊登。《大西洋月刊》（The Atlantic）是一本美國的綜合性月刊雜誌，創刊於1857年，是美國歷史最悠久的雜誌之一。該雜誌的內容包括政治、文化、科技、商業、教育、藝術等各個領域的深度報導和分析。在美國媒體界具有廣泛的影響力和聲譽，被譽為「美國最好的雜誌之一」。

「迄今為止支持動物起源的最有力證據」

參與分析中方短暫上傳數據的美國猶他大學病毒學家戈爾德斯坦（Stephen Goldstein）表示：「那些帶著相關DNA的動物很可能也帶著病毒。如果你在人畜共患病事件之後去進行環境取樣……這基本上就是你預計會找到的。」

這些犬科動物以其類似浣熊的面孔而得名，通常被飼養以便獲取皮毛，在中國的動物市場上以肉類出售。美國疾病控制和預防中心中國辦事處創始主任葉雷（Ray Yip）表示：儘管這些發現不是最終定論，但它們仍然具有重要意義。

他在給美聯社的一封電子郵件中說：「由中國疾控中心發布的市場環境採樣數據是迄今為止支持動物起源的最有力證據。」他並未參與這項新的數據分析。

世界衛生組織新冠病毒技術主管柯克霍夫（Maria Van Kerkhove）警告說，這項分析並沒有在任何動物體內發現病毒，也沒有找到任何確鑿的證據表明動物感染了人類。

她說：「這提供的是線索，幫助我們理解可能發生了什麼。」這個國際組織還告訴世衛組織，他們在海鮮市場的樣本中發現了狸貓以及其他動物的DNA。

新冠溯源十分複雜

冠狀病毒的基因代碼與蝙蝠冠狀病毒非常相似，許多科學家懷疑COVID-19病毒是直接從蝙蝠或通過中間動物（如穿山甲、雪貂或狸貓）傳播到人類身上的。

在冠狀病毒大流行的前兩年中，大規模的人類感染以及越來越激烈的政治爭端等因素使得確定COVID-19大流行的起源變得複雜。

有關SARS病毒的動物起源，病毒專家花了十幾年的時間才確定下來。

戈爾德斯坦及其同事表示，他們的分析是第一個確實表明市場上可能有野生動物感染冠狀病毒的實證跡象。但也有可能是人類將病毒帶到市場，感染了狸貓，或者感染的人類恰好在動物附近留下了病毒痕跡。

參與分析數據的科學家們稱，他們聯系了中國疾控中心後，這些序列已從全球病毒數據庫中刪除。研究人員對為何三年前收集的樣本數據未早日公開表示困惑。譚德塞曾請求中國分享更多的COVID-19研究數據。

中國疾控中心前主任、中國有關論文的主要作者高福沒有立即回復美聯社要求置評的電子郵件。但他曾告訴美國《科學》雜誌，這些序列「沒有什麼新意。人們早已知道存在非法動物交易，這也是為什麼市場立即關閉的原因。」

最新研究成果說明什麼？

戈爾德斯坦說，他的小組本周向調查COVID-19起源的世衛組織咨詢委員會展示了他們的研究成果。

未參與數據分析的密歇根大學微生物學和免疫學專家因佩裡爾（Michael Imperiale）表示，發現一個含有病毒和狸貓序列的樣本「說明病毒和狸貓非常接近。但這並不一定意味著狸貓被病毒感染了，它只是說明它們當時在同一個非常小的區域內。」

他說，目前的大部分科學證據支持病毒在市場上被自然暴露的觀點，並指出去年夏天發表的研究表明華南海鮮市場很可能是疫情的早期中心，並得出結論，該病毒兩次從動物傳播到人類。「有兩種不同的實驗室洩漏病毒的機會有多大？」他問道。

愛丁堡大學傳染病專家伍爾豪斯（Mark Woolhouse）表示，關鍵是看狸貓的基因序列如何與COVID-19病毒的歷史演變相匹配。如果證明這些狸貓攜帶新冠病毒，並且能夠證明這些病毒比感染人類的病毒具有更早的起源，「那可能是我們期望得到的最好證據，表明這是市場中的一次溢出事件。」

譚德塞：所有假設仍然存在

在對中國進行了數周的考察後，世衛組織在2021年發布了一份報告，得出結論認為新冠病毒極有可能是從動物跳躍到人類身上的，否認了實驗室起源的可能性，稱其「極不可能」。但該聯合國衛生機構在隨後的一年中收回了這一說法，稱仍然存在「關鍵數據」缺失。譚德塞表示，所有假設仍然存在。

中國疾控中心科學家先前分析了華南市場的樣本，並於2021年2月發布了一篇未經同行評審的文章，暗示是人類將病毒帶到市場，而不是動物，這意味著該病毒起源於其他地方。他們的文章沒有提到在檢測為陽性的樣本中發現了動物基因。

2021年2月，《華爾街日報》報導稱，美國能源部評估認為病毒可能從實驗室洩漏出來，但可信度較低。同時有其它美國情報機關持不同意見，認為病毒更可能是首先來自動物。

專家們向美聯社表示，疫情的真實起源可能多年後才會知道，甚至可能永遠不會知道。

新冠大流行有望2023年結束

在病毒起源仍然不詳的同時，世界衛生組織於周五（3月17日）表示，新冠疫情可能在今年趨於平穩，威脅類似於流感。世衛組織表示，它有信心能夠在2023年宣布緊急狀態結束。

「我認為我們正在接近一個點，可以將COVID-19看作與季節性流感一樣的病毒，」世衛組織緊急情況主任瑞恩（Michael Ryan）在新聞發布會上說道。

「這仍然是一種對健康構成威脅，將繼續造成死亡的病毒。但這不會擾亂我們的社會或破壞我們的醫院系統，我相信，如譚德塞所說，結束緊急狀態將在今年實現。」

世衛組織總干事表示，現在的世界比疫情期間的任何時候都要好得多。他說：「我有信心，今年我們將能夠宣布COVID-19已經結束，不再是國際關注的公共衛生緊急事件。」

由於新冠病毒蔓延，世衛組織於2020年1月30日拉響了最高級別的警報——將其定義為公共衛生緊急事件（PHEIC），當時中國以外的病例不到100例，並且沒有死亡病例。

但直到那一年的3月11日，譚德塞將惡化的情況描述為大流行病時，許多國家才似乎意識到這種危險。

「三年後，COVID-19已經帶來近七百萬例死亡，儘管我們知道實際死亡人數要高得多。」

譚德塞很高興地看到，在過去四個星期內，每周報告死亡人數已經低於他首次將COVID-19定義為大流行病時的情況。

但同時他表也示：每周報告的5000多例死亡對於一種可以預防和治療的疾病來說仍然太多。

（美聯社，法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】