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沖繩舉行「台灣有事」居民避難演習！疏散逾10萬人
由於擔心中共侵台可能會波及日本，沖繩縣17日在先島群島（包含宮古群島、八重山群島）舉行首次「台灣有事」居民避難計畫紙上推演，疏散逾10萬人。
日經新聞報導，在此次演習中，先島群島上的居民會先被疏散到石垣島和宮古島等較大的島嶼，接著再被送至日本南部九州避難，人數涉及當地11萬名居民和1萬名觀光客，沖繩本島及周圍近140萬人則就地避難。
距離台灣僅110公里的與那國町的一名代表說，「我們別無選擇，只能依靠國家和縣政府的交通。我們需要提前做好準備。」
報導指出，該島的撤離行動主要依靠民航機和船隻，因為在這種危機之際，日本自衛隊首要任務是消除國家安全威脅。沖繩政府已要求航空公司、渡輪公司和其他指定運輸服務機構合作。
沖繩縣政府估計，透過擴大航班和船舶交通，飛機每天可從先島群島疏散2萬多人，總計需要耗時6天時間疏散。
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