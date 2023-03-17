疫情趨緩 中國大陸和柬埔寨本月將重啟「金龍2023」聯合軍演

在北京調停下，伊朗與沙烏地結束敵對，恢復外交關係，這是一件震動全球的大事，而且更讓華府倒抽一口氣的是，中國大陸還要試圖去調停烏俄戰爭。 美國過去在埃及與以色列、波灣國家與以色列、甚至在多次的以巴和議之間，都扮演了重要的中間人角色，每一位新上任的美國總統都懷抱著雄心壯志，想調停中東紛爭，甚至拿個諾貝爾和平獎，替自己的事業留下完美的句點，但是常常最後失望放棄，即使已經達成的協議，旋即破裂，徒留下遺憾。

2023-03-18 07:00