疫情趨緩 中國大陸和柬埔寨本月將重啟「金龍2023」聯合軍演
香港南華早報17日引述中國大陸官媒央視報導，共軍15日已從廣東省湛江市某軍港，派071型兩棲船塢登陸艦「井岡山號」，參加20日至4月8日在柬埔寨舉行的「金龍2023」聯合軍演。
柬埔寨是大陸在東南亞的傳統友邦之1，此次聯演柬軍將動員約3000人參演。大陸的南部戰區將從其海軍、地面部隊和聯勤保障部隊，派200多名兵力參加，還將出動逾300輛軍車與其他用於掃雷、移除炸藥及防疫的裝備。
央視報導，該演習將進一步促進陸柬間的全面戰略合作夥伴關係，提升政治互信，擴大軍事交流，並提高兩軍的反恐和人道救援能力。陸柬「金龍」演習始於2016年，這次是第5次。
新冠肺炎疫情期間，共軍的海外交往活動大幅縮減，從北京取消其「清零」防疫管制措施以來，共軍的軍事交流已快步恢復。
例如此前直到19日在阿曼灣由大陸、伊朗與俄羅斯3國軍隊舉行的「安全紐帶2023」海上聯演，以及2月下旬在南非外海舉行的「莫西」海上聯演。
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