快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬克宏的政治豪賭 祭憲法繞過國會強行通過年改

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國總統馬克宏。法新社
法國總統馬克宏。法新社

法國總統馬克宏16日宣布動用憲法第49條第3款，強行通過有爭議的退休金改革法案。隨著反對派準備進行不信任投票，及工會威脅舉行更多罷工，法國政壇歷經了戲劇性的下午。

法國國民議會16日下午的景象像上演該國革命過往的歷史劇。反對派國會議員吟唱法國國歌「馬賽進行曲」：「武裝起來，同胞，把隊伍組織好！」

歌聲在議事廳內迴盪，法國國民議會議長布勞恩–皮維說「請坐、請坐」，試圖維持秩序但無效。

法國總理博爾內可能宣布動用憲法第49條第3款前，國會議事暫停了兩分鐘。這條憲法賦予政府行政特權，可不經國會表決通過法案，但也允許反對派發動不信任動議回應。

61歲的博爾內在議事廳的喧囂中提高音量表示：「今天，我們面臨幾票的不確定性籠罩，我們不能冒著讓175個小時國會辯論化為泡影的風險。根據憲法第49條第3款，我會在政府退休金改革法案中承擔責任」。

這是博爾內第10度動用憲法第49條第3款，也剛好是法國第五共和成立以來第100次有總理對一法案採用此憲法武器。反對黨可於17日下午3時之前提出不信任動議，以此決定退休改革法案，乃至博爾內內閣的命運。

對馬克宏而言，延後退休年齡是改革之母。但對反對派而言，特別是極左派新民眾生態和社會聯盟（NUPES），這是所有政治鬥爭的根源。法國強大的工會也與反對派站同一陣線，他們過去三個月發動八次全國大罷工表明立場，幾乎每周都有超過百萬人走上街頭。

儘管執政黨和反對黨雙方都敢於冒險，但發動憲法第49條第3款造成的威脅懸而未決。這是任一方都不想要觸發的「核武選項」，也很少有人想到這會成真。但現在已經發生，使馬克宏力量減弱，博爾內更脆弱。隨著政治人物開始策畫下一步使國內局勢緊張，法國全國處於震驚狀態。

由於不信任動議定於17日提出，法國下周稍早可能舉行不信任投票，使全國整個周末處於政治焦慮加劇狀態。透過動用憲法第49條第3款，馬克宏可能做出了安全選擇，但不保證能為他帶來平靜。

法國 馬克宏 罷工 退休金

延伸閱讀

法政府動用憲法 將退休年齡提高到64歲 巴黎數千人示威

馬克宏「傷害退休權」平衡財政 法國藍領影響最大

The Glocal 週報／馬克宏新7年國防計畫：法國轉向「戰爭經濟」劍指印太

馬克宏會見奧班 法盼匈牙利應對俄烏與歐洲一致

相關新聞

美中台博弈／從伊沙建交到烏俄謀和 北京有辦法全都收割？

在北京調停下，伊朗與沙烏地結束敵對，恢復外交關係，這是一件震動全球的大事，而且更讓華府倒抽一口氣的是，中國大陸還要試圖去調停烏俄戰爭。 美國過去在埃及與以色列、波灣國家與以色列、甚至在多次的以巴和議之間，都扮演了重要的中間人角色，每一位新上任的美國總統都懷抱著雄心壯志，想調停中東紛爭，甚至拿個諾貝爾和平獎，替自己的事業留下完美的句點，但是常常最後失望放棄，即使已經達成的協議，旋即破裂，徒留下遺憾。

北約擴大有望？ 土耳其終鬆口同意批准芬蘭加入

芬蘭政府花了數月時間，今天終於讓土耳其總統艾爾段同意啟動批准芬蘭加入北約的程序。由於北約新成員入會必須獲得所有成員同意，...

俄烏戰首次 習近平下周訪俄會普亭

中國大陸與俄國十七日同時宣布，大陸國家主席習近平應俄國總統普亭之邀，將於廿日至廿二日至莫斯科進行國事訪問。這是俄國去年二月廿四日入侵烏克蘭以來，習近平首度訪俄，也是習近平今年第一個海外行程。

挨批過度讓步 尹錫悅評價兩極

南韓媒體對於總統尹錫悅訪日，與日本首相岸田文雄會面結果一致表達不滿，稱「日本政府的回應沒有誠意」，但其餘評價仍兩極。南韓...

結束訪日 尹錫悅會2前日相

南韓總統尹錫悅結束兩天一夜的訪日行程，十七日下午在東京羽田機場偕第一夫人金建希返國。他同日在東京的飯店會晤自民黨前首相菅...

法年改硬著陸 巴黎數千人示威

法國總統馬克宏的政府十六日動用憲法第四十九條第三款，繞過缺乏多數支持的國民議會，強制通過退休金制度改革退改法案，將退休年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦