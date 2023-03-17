馬克宏的政治豪賭 祭憲法繞過國會強行通過年改

法國總統馬克宏16日宣布動用憲法第49條第3款，強行通過有爭議的退休金改革法案。隨著反對派準備進行不信任投票，及工會威脅舉行更多罷工，法國政壇歷經了戲劇性的下午。

法國國民議會16日下午的景象像上演該國革命過往的歷史劇。反對派國會議員吟唱法國國歌「馬賽進行曲」：「武裝起來，同胞，把隊伍組織好！」

歌聲在議事廳內迴盪，法國國民議會議長布勞恩–皮維說「請坐、請坐」，試圖維持秩序但無效。

法國總理博爾內可能宣布動用憲法第49條第3款前，國會議事暫停了兩分鐘。這條憲法賦予政府行政特權，可不經國會表決通過法案，但也允許反對派發動不信任動議回應。

61歲的博爾內在議事廳的喧囂中提高音量表示：「今天，我們面臨幾票的不確定性籠罩，我們不能冒著讓175個小時國會辯論化為泡影的風險。根據憲法第49條第3款，我會在政府退休金改革法案中承擔責任」。

這是博爾內第10度動用憲法第49條第3款，也剛好是法國第五共和成立以來第100次有總理對一法案採用此憲法武器。反對黨可於17日下午3時之前提出不信任動議，以此決定退休改革法案，乃至博爾內內閣的命運。

對馬克宏而言，延後退休年齡是改革之母。但對反對派而言，特別是極左派新民眾生態和社會聯盟（NUPES），這是所有政治鬥爭的根源。法國強大的工會也與反對派站同一陣線，他們過去三個月發動八次全國大罷工表明立場，幾乎每周都有超過百萬人走上街頭。

儘管執政黨和反對黨雙方都敢於冒險，但發動憲法第49條第3款造成的威脅懸而未決。這是任一方都不想要觸發的「核武選項」，也很少有人想到這會成真。但現在已經發生，使馬克宏力量減弱，博爾內更脆弱。隨著政治人物開始策畫下一步使國內局勢緊張，法國全國處於震驚狀態。

由於不信任動議定於17日提出，法國下周稍早可能舉行不信任投票，使全國整個周末處於政治焦慮加劇狀態。透過動用憲法第49條第3款，馬克宏可能做出了安全選擇，但不保證能為他帶來平靜。