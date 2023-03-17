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南韓第一夫人訪日沒閒著 與安藤忠雄用餐談合作蓋美術館

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓第一夫人金建希（左）17日在東京都與知名建築師安藤忠雄（右）共進午餐，希望安藤「積極考慮」在南韓興建美術館等合作。圖／YouTube影片截圖
南韓第一夫人金建希（左）17日在東京都與知名建築師安藤忠雄（右）共進午餐，希望安藤「積極考慮」在南韓興建美術館等合作。圖／YouTube影片截圖

南韓總統尹錫悅16、17日訪日忙著會晤重要政商人士，促進日韓合作的同時，第一夫人金建希也沒有閒著。日本每日新聞報導，金建希17日在東京都與知名建築師安藤忠雄共進午餐，希望安藤「積極考慮」在南韓興建美術館等合作。

南韓總統辦公室指出，金建希說希望安藤「積極考慮在日韓社會貢獻活動交流，及在南韓興建美術館等方面的合作」。安藤回應：「希望日韓在建築等各領域有更緊密的交流。」

金建希與安藤已交流了一段時間。她元旦寫信給安藤表示：「讓我們建立有助於日韓密切交流的關係。」

金建希學生時代主修繪畫和藝術教育。她目前專注於第一夫人的活動，但她自2009年以來一直擔任一間策展公司的代表理事。

南韓 尹錫悅 第一夫人 日本

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