德國教育部長將訪台 被視為德國內閣首次表態

德國聯邦教育及研究部部長瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）將於週二（3月21日）訪台，成為26年來首位訪台的德國部長，也被國際輿論視為在台灣問題上德國內閣成員的首次表態。

德國在台協會發布消息指出，這項部長級的專業訪問，是德台之間拓展合作的重要一步。由於台灣高科技產業發達，在半導體發展與製程上皆領先全球，因此訪台目的在於加強與台灣在研究與教育領域的交流，「與理念相同的國家在全球進行學術合作」。

「德國與台灣共享相同的價值：和平、自由與人權，並為此作出貢獻。」德國在台協會表示：「台灣是在教育、研究與數位政策上，一個重要、可靠且值得信任的夥伴。」

對於此舉會否引起北京不滿，德方則強調，此次訪問行程「是在歐盟與德國現有的一中政策框架下，並依循德國聯合政府的執政協議而進行」。

此前，德國聯邦議院自民黨議員海特（Peter Heidt）就曾透露，瓦特辛格計劃在2023年初訪問台灣。「我們希望擴展同台灣的關係」，海特當時對《每日鏡報》表示，並指出此行將具有重大的象徵意義，是向中國發出訊號：「我們要表明，台灣是我們的一個重要夥伴，用武力改變台灣海峽現狀是不可以的。」

訪台行程

此次陪同瓦特辛格訪台的德國官員，還有德國國會議員及教育研究委員會主席蓋林（Kai Gehring），兩人預計將會晤台灣國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、教育部部長潘文忠，以及數位發展部部長唐鳳等人。

而訪台交流的重點，包含強化半導體研究與專業人才的發展，以加速拓展德國與歐洲的微晶片生態系。其次還有在綠氫及電池領域上的研究合作。

同時，德國也希望能拓展華語研究與華語能力，透過與台灣交流，盼能強化德國獨立研究中國的能力，作為德國對華策略脈絡中的一部份。此外，瓦特辛格還預計拜訪台灣大學與台北的一所職業學校，以了解台灣學術與教育訓練體制。

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