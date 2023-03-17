加拿大西部驚傳殺警案2死 犯嫌自戕
加拿大發生罕見的值勤員警遇害事件，官員表示，一名男子今晨在西部艾德蒙頓市（Edmonton）開槍殺害兩名員警，接著自戕身亡。
路透社報導，艾德蒙頓警察局長麥克非（DaleMcFee）說，死亡員警各為30和35歲，他們生前接獲一名女子報案，稱某公寓發生家庭糾紛，隨後趕往現場。
麥克非告訴記者，員警「進入建築物內，接近該套房，就被一名年輕男性犯嫌開槍」，他們沒有機會回擊。
麥克非表示：「這名年輕男性犯嫌死於自己造成的槍傷。套房內一名女性報案人也身受重傷，被送往醫院。」
艾德蒙頓市人口逾100萬，是加拿大亞伯達省（Alberta）第2大城。
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