美加印日韓舉行「海龍23」聯合軍演

（德國之聲中文網）就在日本和韓國舉行領導人會晤，旨在加強與華盛頓之間的聯盟以共同抵御來自中國和朝鮮的威脅之際，美國、加拿大、印度、日本和韓國多國軍隊開始舉行聯合反潛軍事演習。

根據美國第七艦隊發布的新聞稿，周三啟動的"海龍23"演習訓練安排了累計270個小時的空中訓練，包含"從跟蹤模擬目標，到追蹤一艘美國海軍潛艇"的各項演訓。

來自所有參演國家的飛行員和空軍冠病還將舉行課堂培訓，以"制定計劃和討論符合各自國家戰力和設備實際情況的戰術策略"，第七艦隊還透露道。

這次演習以競賽的形式進行，獲得最多積分的國家將會獲得"龍帶"作為獎品。

美國海軍派出了正在駐守關島基地的兩架P-8A波塞冬海上巡邏機參加訓練。美軍方未透露聯合軍演的具體地點和持續時間。

第七艦隊的新聞通告還指出，其旗下有50至70搜艦艇和潛艇，150架軍機和超過2.7萬名海軍和海軍陸戰隊員隨時待命，艦隊"定期與盟國以及伙伴進行互動和操作，以維護印太地區的自由和開放"。

美聯社指出，這其中也包括在南中國海地區執行的任務。第七艦隊定期在中國控制並修築防御工事的島礁附近水域航行或者是飛行，經常激怒北京。中國幾乎對整個南中國海區域提出主權要求。

這次的"海龍23"聯合演習也正值中國海軍在阿曼灣和伊朗、俄羅斯舉行聯合軍演之際。這三個國家也是目前和美國關系最為緊張的國家。

還有其他國家也參加了被稱作"安全紐帶-2023"的海上聯合軍演，但目前並不清楚這其中都包括哪些國家。中國國防部透露，"此次演習將有助於深化參演國海軍之間的務實合作……為地區和平穩定注入正能量"。

美國國家安全委員會發言人科比（John Kirby）周三表示，白宮對於聯合軍演並不感到擔憂。

美聯社指出，中國和日本在東海的島嶼之爭近來又有升溫之勢。雙方都在指責對方侵犯自己的領海主權。

（美聯社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】