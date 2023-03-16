德總理蕭茲提醒北京 勿以武力改變台海現狀

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
德國總理蕭茲16日訪問以色列。美聯社
德國總理蕭茲16日訪問以色列。美聯社

日經亞洲16日刊登德國總理蕭茲專訪。他表示，德方將降低在經濟上對中國大陸的依賴，並提醒北京，儘管柏林和美國、日本等全球許多國家一樣採取「一中政策」，但亦表明不得以武力改變現狀。

蕭茲提到，德國將避免片面依賴個別國家，並將致力開拓新市場。針對潛在的「台灣有事」議題，蕭茲明言德國「絕不可以動武改變現狀」的立場。

德國一向以大陸做為其亞洲政策的優先，長久以來在貿易上聚焦大陸市場。但俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，促使德方放棄仰賴俄國能源，俄烏戰爭也凸顯過度依賴特定國家的危險，外界認為這種想法已形塑了柏林新的對北京政策。

雖然預料蕭茲內閣很快將通過該新政策，但蕭茲受訪時暗示，德國並不打算與大陸脫鉤，也避免嚴詞批評北京。他強調，大陸是擁有巨大經濟力的重要國家，是德國的夥伴，同時也是競爭者及「系統性對手」，將和大陸繼續在經濟方面合作。與此同時，德國會持續發展與其他亞洲夥伴的關係。

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