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美軍公布畫面 證實無人機在黑海遭俄戰機撞壞
美軍公布其死神無人機十四日在黑海上空遭俄羅斯戰機撞擊畫面，畫面似乎證實美方說法，即俄國戰機撞上無人機螺旋槳，使美方無法操控只能讓無人機墜海。
遭撞無人機的攝影鏡頭拍到的畫面顯示，俄羅斯蘇愷-27戰機當時飛近無人機時，釋放似乎是燃料的液體。俄國戰機第一次經過時，釋出的液體似乎把鏡頭弄髒，影響畫面。第二次距離更近，影響無人機視訊傳輸，畫面出現亂碼。
當畫面恢復時，可以看到無人機尾端螺旋槳的葉片彎曲變形。美軍說，俄機接近時撞到無人機螺旋槳，導致這架大型無人機無法操控飛行，美方只好讓其墜入黑海。
俄羅斯否認其戰機撞壞無人機的螺旋槳，但美軍公布的畫面似乎支持美國對此事的說法。
美國國防部長奧斯丁說，「我們對迄今為止所說的事實仍有信心」。他說，五角大樓花了一點時間研究可以公布哪些畫面。奧斯丁說，俄機的行動危險魯莽。
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