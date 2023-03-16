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尹錫悅抵東京！將與岸田文雄會談 晚宴將續攤「這家」蛋包飯

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅夫婦稍早已抵達日本東京羽田機場，下午將與日本首相岸田文雄會面。路透
南韓總統尹錫悅夫婦稍早已抵達日本東京羽田機場，下午將與日本首相岸田文雄會面。路透

南韓總統尹錫悅稍早已抵達日本東京，下午將與日本首相岸田文雄會面，晚間將罕見進行兩次晚宴，其中，由於尹錫悅喜歡蛋包飯，日本政府根據他的意願，安排位在東京銀座、擁有128年歷史的日式洋食名店「煉瓦亭」用餐。

尹錫悅過去曾造訪過「煉瓦亭」這家店，對裡面的蛋包飯念念不忘，因此日本政府決定安排於這進行第二次晚宴，多名政府關係人士指出，晚宴預計只有少數人參與，目的在加深兩國領導人關係。

尹錫悅的父親曾在日本一橋大學任教，他在出訪前夕接受日本讀賣新聞採訪的尹錫悅表示，他對日本早期的記憶是乾淨的街道和誠實的人。他說，「我希望雙邊關係正常化不僅符合兩國利益，也將向國際社會發出一個非常積極的訊號」。

兩位領袖最後一次見面是在去年11月在柬埔寨舉行的東盟峰會期間，兩人預計討論北韓飛彈、中國軍事活動導致地區緊張局勢升級和對供應鏈的影響、以及重啟貿易和安全合作等議題，會後兩人會共同召開記者會，但不會發表聯合宣言。

日本 尹錫悅 東京

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