中國富豪郭文貴被捕 真相未完全揭開？

（德國之聲中文網）明鏡集團的創辦人何頻接受記者采訪，提到自己之所以認識郭文貴是“經一位媒體同行介紹”，“郭文貴第一次打電話來便說自己是美國公民，後來要看他的護照，他居然沒有理由地拒絕”。

談到最初讓郭文貴接受明鏡的電視直播專訪，何頻表示“我們最開始對他要講的內容，是作了一定的查證的，因為有幾位相關人士的作證，我們便認為：這可能是民營企業家遭到政治迫害的好故事”。但後來，何頻也有警覺，注意到“他講的所謂內幕越來越不可思議，並且用非常下流的語言進行人身攻擊”。

明鏡停了郭文貴的直播之後，何頻和明鏡都受到了郭文貴的攻擊。何頻告訴記者：“他的這一天是注定的。當我們發現他提供的消息不實之後，他本人、組織的力量便開始對我們進行漫長、惡毒的構陷。我們始終以沉默等待法律對他和他同伙的審判。沉默是沉重的，飽受侮辱的，卻是必要的。”然而他也補充：“現在真相遠遠沒有到揭開的時候，涉及人性、政治、法律、商業很多層次，也涉及到中美時下的爭鬥，中美眾多的部門、官員。”

何頻坦承：“這件事對我而言是非常大的教訓、內疚、反省。後來，我們對各種伸冤的事件，變得很謹慎。”

旅美學者滕彪也曾在《紐約時報》撰文指出，從2020年9月下旬開始，郭文貴就號召他的鐵桿支持者前往反對者的住處進行抗議，滕彪本人也受到騷擾。

郭文貴被捕原因

流亡美國的中國億萬富翁郭文貴於3月15日上午在紐約被捕，美國司法部指控他策劃復雜的投資詐騙計劃，並藉由此從數千名粉絲中騙取至少十億美金。

起訴書中提到，這些粉絲與郭文貴在中國問題上的看法一致，因此傾向於相信他在關於投資機會上的陳述。

即便郭文貴遭到正式起訴，還是有追隨者在有關新聞下面抗議，認為是美國證券交易委員會詐騙，而媒體發布的新聞是對郭文貴的污蔑和誹謗。他們也表示，郭文貴被捕是「中國共產黨在幕後主使的迫害行為」。

起訴書中，郭文貴遭控向他的幾十萬名網絡追隨者撒謊，承諾如果他們向GTV傳媒集團、喜馬拉雅農場聯盟、G|俱樂部和喜馬拉雅交易所進行投資，將獲得巨額的利潤。至少從2018年3月起，郭文貴就已經作為主謀開始策劃這起復雜的金融騙局，他和自己的金融師余建明（Kin Ming Je）一起詐騙了數千人，獲得超過十億美金的收益。

起訴書中共列舉了12項罪名，包括電匯欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢罪等。其中郭文貴被控犯下11項罪名，而同案被告余建明還被指控妨礙司法罪，被控犯下全部罪名。 12項罪名的最高刑期疊加之後，長達215年，但此刑期僅供參考。

檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，郭文貴用詐騙所得中飽私囊，包括為他本人和近親購買一座50000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利汽車，甚至還有兩張價值36,000美元的床墊，以及為一艘價值3700萬美元的豪華游艇提供資金。

威廉姆斯還宣布，在過去的幾個月裡，美國政府從21個不同的銀行賬戶裡收繳了郭文貴涉嫌欺詐所得中的6.34億美元。執法部門15日還收繳了郭文貴用涉嫌欺詐所得購買的資產，包括一輛蘭博基尼汽車。而擁有香港和英國雙重公民身份的余建明目前仍在逃亡中。

美國證券交易委員會（SEC）亦在15日指控中國流亡商人郭文貴及其財務顧問余建明參與了涉及8.5億美元的欺詐計劃。

借社群影響力詐欺

郭文貴的詐騙手段和他在網絡上的影響力緊密相關。 2020年4月21日，郭文貴在社交媒體上發視頻，號召人們通過私募方式購買GTV媒體集團的普通股。據稱，在2020年4月20日左右至2020年6月2日前後，他向5500多名投資者出售了價值約4.52億美元的GTV普通股。投資者認為自己的資金將被用於幫助GTV發展業務，但私募結束後不久，郭文貴和余建明就指示將私募所得中的一億美元投資於高風險對沖基金，最終受益人是一名郭文貴的近親。

郭文貴在網絡上獲得強大的影響力和他在2017年進行的爆料密不可分。 2017年年初，已經流亡美國的郭文貴接受中文媒體明鏡集團的電視直播專訪，高調披露了多位中共權貴涉嫌貪污腐敗的醜聞，尺度頗大，瞬間引起了輿論的熱烈討論。接著，他又接受美國之音的直播采訪，繼續披露中共高層內幕，爆料諸多吸引人眼球的內容，包括時任中共中央政治局常委王岐山家族及其下屬貪污腐敗、女明星與王岐山有染等，讓他在網上收獲大量粉絲。

2020年6月3日，郭文貴、郝海東、史蒂芬班農等人宣布成立“新中國聯邦”，他欲推翻中共共產黨的理念，更為他吸引了一批忠實的追隨者。

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