快訊

瑞信危機掀恐慌！美股道瓊一度重挫725點 收盤跌280點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美俄防長為撞機事件通話 重申無意軍事衝突

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美軍ＭＱ-9「死神」無人機。 美聯社資料照片
美軍ＭＱ-9「死神」無人機。 美聯社資料照片

美俄軍機14日擦撞導致美無人機墜入黑海，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）15日與俄國國防部長蕭伊古（Sergey Shoygu）通話，表明美國將持續在國際法允許之處飛行和執行任務，俄羅斯軍方必須以安全和專業的方式行動。

奧斯丁與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）15日舉行記者會，主動談到撞機事件。

外交系統14日已對話，奧斯丁與蕭伊古15日通話，密利說，已約好和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）對話。

奧斯丁說，「對於升高局勢的可能性，我們都非常嚴肅看待，因此我看重維持溝通管道的重要性，保持對話和交流有助於預防未來的誤判。」

奧斯丁說，美俄在全球各地的軍事行動頻仍，很常近距離遭遇，因此美國嘗試建立降低衝突的管道，確保兩軍不會擦撞或碰撞，過去未曾發生過類似事件。

不過，奧斯丁說，俄羅斯軍機的挑釁行動不只一次，14日的行為就是一例。

撞機事件是否為俄羅斯有意為之？密利表示，目前還無法下定論，但美國有這次撞機的錄影證據，正在分析。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日表示，兩軍撞機事件正在調查中，很確定的是，這是一次魯莽且不安全的行動。

這是俄烏戰爭1年多以來，美俄首度發生直接衝突，密利表示，美國不想要跟俄羅斯發生軍事衝突，目前必須弄清楚來龍去脈再討論下一步。

此外，密利提到，無人機殘骸沉入4000、5000呎甚至更深的水下，加上無人機可能碎裂，估計找不到多少殘骸；美國在墜機時已採取應變步驟，研判無人機已無情報價值，他說，無論是誰，蒐集殘骸都非常困難。

密利說，美國在黑海沒有海軍軍艦但有盟友，若要打撈可與盟友討論；五角大廈會評估行動方案，送交部長和總統決定。

五角大廈表示，一架由羅馬尼亞起飛的美軍MQ-9死神（Reaper）無人偵察機，在國際空域執行例行偵察任務，兩架俄羅斯蘇愷-27戰機升空攔截，伴飛30分鐘；其中一架俄機飛到無人機上方對其傾倒燃料後飛離，接著第二架俄機打算如法炮製卻發生擦撞，導致無人機受損，最終美軍選擇讓無人機墜入黑海。

美國 俄羅斯 羅馬尼亞

延伸閱讀

無人機墜海事件升溫！俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險

美控無人機遭俄戰機撞擊後墜黑海 俄方否認、反批本來就不該靠近邊境

美陸軍部長：台海若開戰 預料中國將攻擊美國本土

3高空物體遭美擊落 白宮：看不出與北京或外國情蒐有關

相關新聞

俄機攔截擦撞 美無人機墜黑海

美國國防部表示，一架美國無人偵察機十四日上午在黑海執行任務時，俄羅斯戰機升空攔截卻撞機，最終美機墜入黑海。這是俄烏戰爭一...

尹錫悅訪日 籲合作泯恩仇

南韓總統尹錫悅十六日訪問日本，行前接受日本「讀賣新聞」訪問。尹錫悅說，韓日關係正常化符合兩國共同利益，同時也向國際社會發...

美俄防長為撞機事件通話 重申無意軍事衝突

美俄軍機14日擦撞導致美無人機墜入黑海，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）15日與俄國國防部長蕭伊古（Ser...

沙特官員：習近平親自斡旋促成了沙特與伊朗的協定

（德國之聲中文網）據法新社報道，一位沙特官員於周三（3月15日）表示，中國領導人習近平去年主動與沙特的實際統治者穆罕默德·本·薩勒曼王儲接觸，兩人的最初對話是在12月利雅得峰會的雙邊會談中進行的。

無人機墜海／美憂局勢升溫 英專家：應是意外

美俄軍機經常在空中遭遇相互攔截，但通常都遵守規則，至於黑海的美國無人機墜海事件，英國專家指出，這次事件應是意外。

韓退將：安保需要日本是現實

南韓總統尹錫悅十六日將與日本首相岸田文雄舉行峰會，外界看好可能為凍結已久的韓日關係與經濟、安保合作破冰，南韓陸軍前司令全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦