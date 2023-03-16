沙特官員：習近平親自斡旋促成了沙特與伊朗的協定

（德國之聲中文網）據法新社報道，一位沙特官員於周三（3月15日）表示，中國領導人習近平去年主動與沙特的實際統治者穆罕默德·本·薩勒曼王儲接觸，兩人的最初對話是在12月利雅得峰會的雙邊會談中進行的。

這位沙特官員是以匿名的方式接受采訪的，詳細描述了沙特和伊朗之間的這一關鍵協議是如何達成的。“中國國家主席（習近平）表示，他希望中國能夠成為沙特阿拉伯和伊朗之間的橋梁。王儲殿下對此表示歡迎”。

這位官員也補充說，利雅得認為北京處於一個“獨特”的位置，可以在海灣地區發揮無可比擬的影響力，“特別是對於伊朗來說，就其國際合作伙伴而言，中國是數一數二的。因此（中國）在這方面的槓桿作用很重要，因為找不到同等重要的替代者。”

沙特阿拉伯和伊朗的代表團3月6日至10日在北京舉行了談判。在經過四天談判後，兩國3月10日發布了一項聯合聲明，稱雙方就兩個月內重開使館事宜達成了一致。協議還稱，兩國將尊重對方的主權和不干涉內政。

據該沙特官員稱，其他幾次會晤也為上周的北京談判奠定了基礎。這些會議包括12月底在約旦舉行的地區峰會，這期間沙特和伊朗外長有過簡短交流；在巴西總統盧拉1月就職期間沙特外長和伊朗副總統也進行了會談；此外還有伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）今年2月對北京的訪問。

這位官員說，中國的影響力使沙特和伊朗達成的協議條款更有可能得到維持，中國“是海灣地區安全和穩定的主要利益攸關方”。

沙特官員：美國是知情的

鑑於沙特是美國的傳統盟友，此次中國的斡旋引起了國際輿論的關注，認為可能導致中東地區的格局重新洗牌。

“美國和中國都是非常重要的合作伙伴……。我們當然不希望卷入……兩個超級大國之間的任何競爭或者爭端”，這位沙特官員同時表示，在沙特代表團前往北京之前以及宣布達成協議之前，沙特已經知會美國方面。

多年來，由遜尼派穆斯林領導的沙特阿拉伯與什葉派領導的伊朗一直關系緊張。2016年初，在利雅德處決了一位知名什葉派穆斯林神職人員後，伊朗示威者沖擊了沙特駐德黑蘭大使館，沙特與伊朗斷交。此後的七年裡，這兩個鄰國一直沒有外交關系，直到上周傳來和解消息。

（法新社）

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