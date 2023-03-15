中國、俄羅斯、伊朗在阿曼灣舉行海上聯合軍演

（德國之聲中文網）中國國防部周二（3月14日）宣布，據中國、伊朗、俄羅斯等國軍隊共識，中、伊、俄等國海軍將於3月15日至19日在阿曼灣舉行"安全紐帶-2023"海上聯合軍事演習，但並未透露細節。伊朗、巴基斯坦、阿曼和阿拉伯聯合酋長國的海岸線皆位於戰略要地波斯灣的沿線水域。

中國國防部在聲明中稱，"安全紐帶-2023"海上聯演由2019年、2022年先後兩次舉行的中伊俄海上聯演發展而來，中方派出南寧號導彈驅逐艦參演，主要參加空中搜索、海上救援、海上分列式等科目演練。"此次演習有助於深化參演國海軍務實合作，進一步展示共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願與能力，為地區和平穩定注入正能量。"

美國國家安全委員會發言人科比（John Kirby）周三表示，白宮對於聯合軍演並不感到擔憂。科比指出，這並非是俄羅斯和中國第一次一起訓練，美國及其他國家也持續在進行演習。

"很顯然我們會進行觀察和監視，確保這次演習不會對我們的國家安全利益或我們在該地區的盟友和合作伙伴造成威脅。"科比對美國CNN電台說道。"但是各國都在訓練。我們一直在這樣做。我們會盡可能進行觀察。"

這場定於本周三至周日舉行的演習，正值中美間的緊張局勢因中國拒絕批評俄羅斯入侵烏克蘭以及持續支持俄羅斯經濟等一系列問題加劇之際。美國及其盟友譴責俄羅斯的入侵，對俄羅斯實施懲罰性經濟制裁並向烏克蘭提供防御性武器。

另一方面，自1979年伊朗伊斯蘭共和國成立並將美國外交官員扣為人質以來，伊朗與美國一直是處於敵對狀態。

中國已派遣導彈驅逐艦南寧號參加以海上搜救和其他非戰鬥任務為核心的演習。中國在非洲之角國家吉布提設有唯一的外國軍事基地，並設有海軍碼頭。

中國、俄羅斯和伊朗去年和2019年分別舉行過類似演習，凸顯出中國與那些被美國及其伙伴在很大程度上回避的國家，在軍事和政治上的聯系日益增長。

上周，中國主持了伊朗與其中東主要競爭對手沙特阿拉伯之間的會談，伊朗與沙特上周五達成協議，在經歷7年的緊張局勢後恢復全面外交關系。

盡管美國和沙特有著長期的軍事和政治關系，但兩國關系因2018年對政府持批評態度的沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）離奇失蹤後身亡，以及石油輸出國組織和伙伴國（OPEC+）石油減產而變得緊張。美國指OPEC+削減石油產量是為幫助莫斯科。

美聯社指出，中國主持沙特阿拉伯和伊朗北京會談，使其在地區沖突中扮演了不同尋常的調停角色。北京似乎熱衷於在中國領導人習近平的"全球安全倡議"下利用這一角色。

據中國官方媒體新華社報道，中國非洲之角事務特使薛冰周二在訪問埃塞俄比亞時表示，中國願與該地區國家一道，為地區和平發展做出貢獻，建構更緊密的中非命運共同體。報道引述薛冰稱，中國反對"外部勢力的地緣政治競爭"，無意也不會尋求填補所謂的真空或建立排他集團。

（美聯社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】