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巴黎奧運倒數500天 多項設施落後引憂

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
巴黎奧運倒數500天，有關部門正卯足全力，誓言要將2024巴黎奧運打造成史上最難忘的奧運。(photo by 巴黎奧運官方示意圖)
巴黎奧運倒數500天，有關部門正卯足全力，誓言要將2024巴黎奧運打造成史上最難忘的奧運。(photo by 巴黎奧運官方示意圖)

14日是巴黎奧運倒數500天，法國總統馬克宏現身致詞要打造華麗奧運，但種種跡象顯示法國還有好長一段路要走。預計在塞納河上舉行的開幕儀式與游泳比賽，和容納大量選手與觀眾的大眾運輸都尚未到位。官員坦言壓力很大，但仍將努力讓2024巴黎奧運可以名留青史。

巴黎奧運願景偉大

根據《法蘭西24》報導，法國總統馬克宏對巴黎奧運開幕式有很大的期待，希望能帶給世界一個創新且浪漫的開幕典禮。不同於過去在主要體育場館開幕，巴黎奧運將組織一個龐大的代表團船隊，讓開幕式沿著塞納河畔舉行，並以巴黎舉世聞名的觀光景點為背景，帶出震撼的視覺享受。

除此之外，馬克宏也誓言要讓公開水域游泳10公里項目能在塞納河中舉辦，希望能重現124年前1900年當時巴黎奧運的榮光。為了達成這個目標，馬克宏早已投入14億歐元的塞納河整治計畫，要趕在2024開幕前，讓選手屆時可以在艾菲爾鐵塔、巴黎聖母院等世界知名景點旁游泳競賽。

開幕儀式安全堪憂

雖然巴黎奧運看似將成為近年來最令人驚豔的奧運，但執行難度十分艱鉅。一名匿名的官員向《法新社》表示，大家每天都在卯足全力的工作，「因為這種樣態的開幕儀式是史上頭一遭」。目前開幕式路線預估為6公里長，且會全程在兩旁有不少建築物的塞納河上舉行。

多名安全專家警告，有關部門需要涵蓋的範圍太廣太分散，會很難進行安全檢查、群眾控制，或是應付突如其來的恐攻威脅。內政部長達馬南就表示，預計投入3萬5千名維安警力，也將額外聘請2萬5千名私人保安，協助執行較不危險的工作。體育部長卡斯特拉也表示，將不排除仿照2012倫敦奧運，請求軍方出動協助維安。

除了維安黑洞外，負責巴黎大眾運輸的RATP公司正面臨長期的缺工、罷工問題，而且從選手村到巴黎場館的新地鐵線，能否如期完工目前也是個未知數。

前任總理，現在是RATP公司董事長的卡斯泰則對外保證，會竭盡全力來確保大眾運輸到時候能準備好迎接奧運人潮。

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