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空氣汙染襲擊全球 世界僅剩13塊淨土

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
追蹤氣候數據的公司IQAir調查指出，全球逾9成地區的空汙狀況都超過世界衛生組織的標準。（Photo by duyanpilI on Flickr under C.C. License）
追蹤氣候數據的公司IQAir調查指出，全球逾9成地區的空汙狀況都超過世界衛生組織的標準。（Photo by duyanpilI on Flickr under C.C. License）

僅13國的空氣符合「健康品質」！追蹤氣候數據的公司IQAir調查指出，全球逾9成地區的空汙狀況都超過世界衛生組織的標準，只有澳洲、冰島與紐西蘭等國達到每立方公尺5微克的標準。該企業北美執行長說，各國應該學習表現良好的國家，採取加速綠能轉型等措施。

僅剩13國空氣品質健康

CNN》報導，IQAir報告分析131個國家與地區的空氣品質後發現，僅澳洲、紐西蘭、格瑞那達、芬蘭、冰島與愛沙尼亞6國，加上7個如關島、波多黎各等特定地區，空氣品質符合世界衛生組織的規範，達到「健康」的空氣品質。

每年有數百萬人死於跟空氣汙染有關的疾病，所以世界衛生組織也於2021年修改《空氣汙染指南》，將每立方公尺內可接受的懸浮顆粒從10微克調降至5微克，盼更嚴格的規範，能促使各國加緊面對空汙問題。

紐約時報》報導，東亞的空氣品質也都不及國際正常的水準，許多人已有戴口罩的習慣，防止空汙對身體的危害。如台灣約有3分之1的人都有過敏體質，遇到髒空氣就頻繁咳嗽、流鼻水。

非洲仍缺數據

IQAir 北美執行長哈姆斯表示，目前僅調查了131個國家，主要是因為許多國家仍沒有足夠的空氣監測站，尤其缺乏非洲地區的空氣數據。她指出，從衛星或模型數據來看，非洲應該是汙染最嚴重的地區，但卻缺乏數據來證明。

她也說，推行各國落實空氣品質監測時，最大的問題是政府仍使用錯誤的方式來檢測空氣，將資金投資在那些無法精準測量空氣懸浮微粒的器材。

哈姆斯呼籲，各國必須相互協助面對空汙問題，尤其向那些空氣質量良好的國家學習，如參考這些國家透過哪些政策，協助國家從汙染產業過渡到風能或太陽能等綠色能源。

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