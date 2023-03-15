聽新聞
test
0:00 / 0:00
時隔近2年5個月！南韓：20日起取消大眾交通工具口罩令
根據報導，南韓中央災難安全對策本部第二次長韓唱燮在新冠應對會議上表示「解除口罩禁令將於20日生效」，此舉正值南韓單日新冠確診數持續呈下降趨勢，不過韓唱燮表示「建議在高峰時段搭乘大眾交通工具者、高風險族群和有症狀的人繼續配戴口罩」。
南韓政府先是在今年1月30日取消室內強制佩戴口罩，而本月20日後僅剩一般藥局、醫院、療養院等場所將必須繼續配戴口罩，不過如零售店和火車站內的開放式藥局將不受此約束。
南韓自2020年10月、也是新冠疫情最嚴重的時期頒布大眾交通工具口罩令，這項長達2年5個月左右的政策將從20日起走入歷史
此外，南韓政府將從20日開始逐步恢復和中國之間的國際渡輪服務，先前由於疫情爆發，此類服務於2020年1月暫停。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言