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時隔近2年5個月！南韓：20日起取消大眾交通工具口罩令

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
韓聯社報導，南韓政府將於下周全面解除大眾交通工具口罩令。法新社
韓聯社報導，南韓政府將於下周全面解除大眾交通工具口罩令。法新社

韓聯社報導，南韓政府將於下周全面解除大眾交通工具口罩令。

根據報導，南韓中央災難安全對策本部第二次長韓唱燮在新冠應對會議上表示「解除口罩禁令將於20日生效」，此舉正值南韓單日新冠確診數持續呈下降趨勢，不過韓唱燮表示「建議在高峰時段搭乘大眾交通工具者、高風險族群和有症狀的人繼續配戴口罩」。

南韓政府先是在今年1月30日取消室內強制佩戴口罩，而本月20日後僅剩一般藥局、醫院、療養院等場所將必須繼續配戴口罩，不過如零售店和火車站內的開放式藥局將不受此約束。

南韓自2020年10月、也是新冠疫情最嚴重的時期頒布大眾交通工具口罩令，這項長達2年5個月左右的政策將從20日起走入歷史

此外，南韓政府將從20日開始逐步恢復和中國之間的國際渡輪服務，先前由於疫情爆發，此類服務於2020年1月暫停。

口罩 南韓 疫情

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