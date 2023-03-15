美英澳抗中 20年內合造核潛艦

澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）成員國領袖，十三日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，澳洲將採購三艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並運用美英的先進技術，以維吉尼亞級潛艦和英國下一代核動力攻擊潛艦設計為基礎，在廿年內共同打造下一代潛艦，就命名為「ＡＵＫＵＳ」。

拜登重申 將與習近平對話

全球現役核潛艦 製表／國際組 美國總統拜登、英國首相蘇納克和澳洲總理艾班尼斯在太平洋艦隊母港共同宣布這項消息，背後停泊著維吉尼亞級核動力潛艦密蘇里號。美英澳聯合擴大在印太區域核威懾能力，被視為抵禦中國大陸在該區域的影響力和軍事行動。

拜登答覆媒體詢問簡短表示，不擔心中方將ＡＵＫＵＳ視為「侵略」或「圍堵」，並重申很快會與大陸國家主席習近平對話。

新一代艦隊 不會配備核武

這是美國一九五八年與英國分享核艦技術後，六十五年來再度對外國分享；最新的ＡＵＫＵＳ潛艦艦隊將分別在英國和澳洲生產和組裝，拜登強調，這些核動力潛艦不會配備核武。

三方聯合聲明表示，今年起澳軍將接受美國和英國訓練；二○二七年初，美軍和英軍會在西澳區域輪流部署，由兩國指揮官相互協調。二○三○年代初，美國將出售澳洲三艘到五艘維吉尼亞級潛艦，提高澳軍對新艦的操作能力。二○三○年代後期，英國打造出首艘ＡＵＫＵＳ潛艦，澳洲可望在二○四○年代初期建成首艘ＡＵＫＵＳ潛艦。

英國首相蘇納克表示，過去十八個月來，俄羅斯非法入侵烏克蘭、中國態度日益強硬，加上伊朗和北韓破壞穩定的種種作為，都形成更加危險、脫序和分裂的世界；ＡＵＫＵＳ將是一個強大的夥伴關係，是史上首次三國潛艦艦隊將在大西洋和太平洋一起維護海洋自由。

澳為買潛艦 斥資七點六兆

澳洲總理艾班尼斯說，這是澳洲史上最大的單筆防衛投資，將有助擴大澳洲工作機會、國家和區域安全。路透報導，至二○五五年，澳洲將為這項計畫斥資三千六百八十億澳元（約台幣七點六兆元）。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，ＡＵＫＵＳ不針對任何一個國家，而是展現美國與盟友夥伴的長期投資，維持區域長期穩定，這點對包含中華人民共和國在內的所有國家都有利。

蘇利文十三日表示，ＡＵＫＵＳ已討論近十八個月，美國就此和印太區域的盟國密切討論，也對中方說明ＡＵＫＵＳ內容。路透十日報導，蘇利文反控中方正在建構包含核動力潛艦在內的軍力，「我們已和他們（中方）溝通過ＡＵＫＵＳ，並試圖取得更多訊息來了解他們的意圖」。

北京譴責這項三方夥伴關係，稱這是非法的核擴散行動。大陸外交部發言人汪文斌十四日說，中方對此堅決反對，敦促三國傾聽國際社會和地區國家呼聲，摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治理念，不要做破壞地區和世界和平穩定的事。