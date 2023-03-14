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AUKUS完全針對北京 拜登宣稱很快會跟習近平對話
美國總統拜登13日宣布針對北京意味十足的AUKUS協議新進度後表示，不擔心中方將AUKUS視為「侵略」，並重申很快會與中國大陸國家主席習近平對話。
同為華府抗中聯盟成員，有日本媒體質疑拜習對話會在何時舉行。由於拜登沒說日期，所以媒體解讀是拜登的政治性發言。拜登在國內面臨矽谷銀行倒閉可能引爆的系統性危機，所以選在自己最擅長的外交領域做績效給國內選民看，最方便的做法就是抗中，例如AUKUS。
北京外交部發言人汪文斌14日表示，中國已經多次強調，美英澳建立所謂的「三方安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，這是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定，愛好和平的國家對此表達了嚴重關切和堅決反對。
汪文斌指出，美英澳發布的最新聯合聲明表明，三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險的道路上越走越遠。
由北京的反應來看，拜登說的「很快」會跟習近平對話，不確定能有多快。
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