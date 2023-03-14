東亞人口漸趨老化 急訂友善移工政策

亞洲人不敢生孩子，老年人逐漸成主流。包括南韓與日本等國家當地人口老化問題引發社會擔憂，當地出生率不斷下滑，預期老年人口將迅速增加。專家表示，由於缺乏青壯年，未來勢必得透過引進外勞，加以補足勞動力。

南韓創最低生育率

據《德國之聲》報導，2015年開始，南韓出生率穩定下滑，去年已經連續3年死亡率超過出生率，甚至創下全球最低生育率，每位女性生育子女人數從2021年的0.81人，2022年下降至0.78人。鄰國日本老年人口也迅速增加，中國則在60年以來，去年首度出現人口下滑。

非營利組織人口參考局指出，東亞生育率是全球最低，每位女性生育子女為1.2人，遠低於全球的2.3人。

社會老化影響經濟

新加坡國立大學副教授湯玲玲指出，日本年輕人口下滑代表勞動力將萎縮，稅收也會縮水而影響經濟。聯合國全球人口展望指出，預計到2050年，東亞每3人就有1人將超過65歲。

另外，南洋理工大學助理教授陸海淇表示，中國更是面臨更嚴峻挑戰，在當地人口14億人，人口老化程度前所未見。

南韓總統尹錫悅去年底也表示，過去16年來，當地政府已花費2100億美元提升出生率，但成果仍有限。湯玲玲指出，「除了經濟誘因，想要幫上班族父母減輕育兒負擔還需要雇主的真心支持。」

為了補足勞動力短缺，世界其他地區已尋求外勞，但東亞各國政府對此似乎意興闌珊，例如日本的外國勞工僅佔登記人口1.5%，相較德國則高達15.8%。不過，專家預期，東亞各國未來倚賴外勞的程度會愈來越高，包括南韓已開始採用更友善移工的政策，甚至將成立專屬移民局。

生育率低成隱憂

據《東亞論壇》報導，根據國家發展委員會的預測，台灣將在2060年成為世界上最老的國家之一，屆時老年人口的比例可能達到41.4%。

台灣自1950年代以來的生育率下降速度比世界上多數國家都快，在21世紀上半的高齡化速度將是有史以來最快。至於人口老化是因為出生率下降和壽命延長，只有提高生育率才能減緩人口老化，但在諸如台灣等社會，隨著年輕人追求自由和來自西方的個人價值觀，生育率下降趨勢似乎很難逆轉。

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